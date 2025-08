Frecce Tricolori nuovamente protagoniste a Reggio Calabria. Tutti i DETTAGLI

StrettoWeb

Prima dell’“Airshow” di Messina, in programma domani e dopodomani, la Pattuglia Acrobatica Nazionale volerà oggi pomeriggio sui cieli reggini alle ore 15.30, come segno di ringraziamento nei confronti di una Città che ha sempre accolto i piloti tricolori con affetto e entusiasmo. “Un ringraziamento anche e soprattutto nei riguardi dell’Aero Club dello Stretto ASD, che organizza la manifestazione in terra peloritana con il patrocinio del Comune di Messina e la partecipazione dell’Aeronautica Militare. Un binomio, questo tra Frecce Tricolori ed Aero Club dello Stretto ASD, ormai consolidato nel tempo e che dà lustro a tutto il territorio calabrese”, c’è scritto in una nota.

L’inconfondibile formazione della Pattuglia si potrà così ammirare da diversi punti della Città dello Stretto. Tutti con il naso all’insù e cellulari in mano per gustarsi questo anticipo in attesa dell’imperdibile spettacolo acrobatico di Messina (domenica 3 agosto dalle ore15:00 alle ore18.45), perfettamente visibile anche da Villa San Giovanni e Cannitello.