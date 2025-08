Frecce Tricolori a Messina: weekend di spettacolo tra cielo e mare | DETTAGLI

StrettoWeb

Domani, sabato 2 e domenica 3 agosto, Messina accoglierà uno degli eventi più attesi dell’estate 2025: l’Air Show con la Pattuglia Acrobatica Nazionale – Frecce Tricolori, che si esibirà nei cieli dello Stretto offrendo uno spettacolo straordinario visibile da più punti della città. Per garantire una partecipazione sicura, ordinata e accessibile, il Comune di Messina ha predisposto una serie di misure organizzative, viabili e di sicurezza.

Viabilità

Dalle ore 7.00 alle ore 20.00 di sabato 2 e domenica 3 agosto sarà VIETATA LA SOSTA su entrambi i lati della via Consolare Pompea, nel tratto compreso tra il Torrente Pace e Fiumara Guardia, comprese le aree parcheggio lato mare e la complanare del tratto Trocadero – Chiesa di Grotte. Il DIVIETO DI SOSTA E DI TRANSITO, sempre dalle ore 7.00 alle 20.00, interesserà tutte le strade di contrada Sena, località Pace, ad eccezione dei residenti

DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE: dalle ore 13.00 alle 20.00, nel tratto compreso tra il Torrente Pace e Fiumara Guardia.

Inoltre, sempre dalle ore 13.00 alle 20.00, sarà INTERDETTO IL TRANSITO A TUTTI I VELOCIPEDI lungo la pista ciclabile lato mare di via Consolare Pompea, nel tratto compreso tra l’accesso alla bretella stradale di via Torrente Pace e l’accesso a quella di via Torrente Guardia.

La Strada Panoramica dello Stretto resterà regolarmente percorribile e pertanto si raccomanda di non sostare o creare assembramenti lungo il tracciato.

ATM S.p.A. potenzierà le linee urbane per agevolare l’uso del trasporto pubblico, fortemente raccomandato per evitare congestioni. Saranno operativi i parcheggi di interscambio nella zona sud, ZIR, centro città, zona nord e anche quelli dello Stadio “Franco Scoglio”, da cui partirà un servizio navetta dedicato verso via Adolfo Celi (ex SS114), con possibilità di proseguire con le linee urbane.

La maggior parte dei parcheggi dislocati in città si trovano lungo il percorso dello Shuttle o comunque nelle sue vicinanze. Tra questi: Santa Margherita, ZIR, Villa Dante, Viale Europa, La Farina, Cavallotti, Cavalcavia Piastra, Ex Gasometro, Annunziata, Papardo. Navette saranno attivate, invece, per i parcheggi non serviti dalla Linea 1 e, in particolare i parcheggi: Stadio S. Filippo; Bordonaro e Socrate – navetta “Parcheggi – linea 12bis” di collegamento con il terminal ZIR; San Licandro – navetta di collegamento con il terminal Annunziata; Torri Morandi – navetta di collegamento con capolinea Shuttle.

Il potenziamento della linea 1 Shuttle 100 e le navette per i parcheggi saranno garantiti dalle prime ore del pomeriggio e fino al completo deflusso dei partecipanti alla manifestazione. Saranno inoltre attive delle navette dedicate con partenza dalla Stazione centrale verso l’accesso del Torrente Pace e dal parcheggio Papardo verso l’accesso Fiumara Guardia.

Per le giornate di sabato 2 e domenica 3 agosto 2025, è consentito il libero accesso e la permanenza del pubblico sulla spiaggia, compreso il tratto costiero interessato dall’evento. Relativamente all’area dedicata al parcheggio per persone con disabilità motoria, in carrozzina con un accompagnatore, si raccomanda di raggiungere la stessa, dal varco di Torrente Pace, entro e non oltre le ore 14.30 di domenica 3 agosto.

“Rispettare le regole”

L’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza a collaborare con responsabilità: “rispettiamo le regole e viviamo insieme un evento straordinario. Il senso civico di ognuno è parte integrante del successo e della sicurezza di questa grande festa della città”.