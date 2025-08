Francesco Ventura sulla demografia greco-calabra: “un caso di schizofrenia istituzionale”

StrettoWeb

Trascorso è il tempo del lutto nei riguardi del poeta Salvino Nucera, esponente di spicco della comunità greca di Calabria. Dopo un doveroso silenzio, la scomparsa di questo scrittore offre la possibilità di una altrettanto doverosa riflessione sulla dimensione in cui tale minoranza linguistica si è ad oggi ridotta e sulla narrativa istituzionale che in modo schizofrenico su essa viene intessuta.

“Sui greci e sul greco di Calabria la retorica istituzionale offre il meglio di sé nel genere letterario della miriologia. Le dichiarazioni in ossequio a Salvino Nucera hanno puntualmente ricalcato lo schema classico che nel tempo ha via via accompagnato personalità come quelle dei fratelli Siviglia, della poetessa Francesca Tripodi od in ultimo del compianto Domenico Nucera, detto Milinari – spiega Francesco Ventura – Per ciascuno di essi nel momento del lutto ciò a cui le istituzioni fanno richiamo è come questi siano gli ultimi testimoni e parlanti di una lingua morente. Conclusioni nettamente in contrasto con le premesse con cui questi stessi decisori pubblici decantano le migliaia se non alle decine di migliaia di parlanti che ipotizzano comporre questa minoranza”.

La Regione Calabria nel 2012 attestava in quarantotto mila i grecofoni, a Reggio Calabria l’assessore comunale Lucia Anita Nucera con delega alle minoranze linguistiche ne stima attualmente circa ventimila, mentre altri esperti locali assicurano la presenza di almeno cinquemila parlanti. Cifre da capogiro quanto incomprensibili, specie considerato che l’ultimo censimento del 1921, ossia quando ancora questa comunità era da considerarsi vitale, indicava in poco più di tremila i sudditi reggini afferenti a questa minoranza linguistica.

“La demografia greco-calabra è sminuita all’inverosimile”

“La demografia greco-calabra descritta dalle Istituzioni o è sminuita fino all’inverosimile innanzi ad i lutti oppure è gonfiata all’ennesima potenza quando c’è da monetizzare su questa comunità. Delle due l’una, tertium non datur, come direbbero i latini – conclude Ventura – La verità è che ad essere ottimisti oggi a parlare greco di Calabria, coinvolgendo dai pochi madrelingua ai semiparlanti ed includendo quelli che padroneggiano qualche frase o parola, sono rimasti si e no trecento persone. Meno di cento a voler essere dei generosi realisti. Continuare a gonfiare le cifre non fa del bene a questa comunità. Rischiamo di presentare come codice bianco un codice rosso. Cosa ancora più grave se consideriamo poi come la Pubblica Amministrazione sia finita in parte col credere genuinamente alle proprie stesse bugie, convincendosi ed agendo in modo scollegato dalla realtà”.