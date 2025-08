Fondazione Messina per la Cultura: al via la rassegna “Periferie Teatrali”

StrettoWeb

Prende il via oggi, lunedì 4 agosto alle ore 19, presso il campetto della Canonica di Salice, la rassegna “Periferie Teatrali”, promossa dalla Fondazione Messina per la Cultura, in sinergia con l’Amministrazione comunale e la Città Metropolitana di Messina. “Periferie Teatrali” è un progetto che mira alla crescita culturale e sociale di quartieri e aree urbane particolarmente fragili, attraverso spettacoli che si svolgono in spazi scenici non convenzionali: piazze, parchi, cortili e strade trasformati in veri e propri palcoscenici a cielo aperto. L’obiettivo è quello di attivare un dialogo tra la comunità locale e una proposta culturale capace di essere al tempo stesso sperimentale, poetica e popolare.

A inaugurare la rassegna sarà lo spettacolo “Icaro – l’ultimo volo”, con Luca Fiorino e la regia di Nicola Alberto Orofino, su testo di Salvatore Arena. Il protagonista, Vanni, è un uomo ai margini, proveniente da un contesto fortemente penalizzato ma capace di visioni intense e slanci poetici. Un racconto intenso e suggestivo che riflette sull’esclusione sociale, ma anche sulla forza della resistenza e sulla dignità del desiderio. Fiorino sarà in scena a bordo di una MotoApe, allestita come un moderno carro di Tespi, portando lo spettacolo nei quartieri periferici della città, da Giostra a Sperone, da Camaro a San Placido Calonerò, passando per Briga Marina e Ortoliuzzo, fino all’11 agosto.

Calendario degli appuntamenti (sempre alle ore 19):