Fondachello Valdina (Catania), grande successo per “ItaloDisco Arena”

Fondachello ha vissuto una notte indimenticabile con ItaloDisco Arena, lo spettacolo che ha trasformato il lungomare in una vera e propria discoteca a cielo aperto. Una folla entusiasta ha preso parte a un evento straordinario, organizzato dall’Associazione L’Eclettica con il patrocinio del Comune di Valdina e ideato da un autentico visionario, il Dj Producer Johnny La Mesa, con la preziosa collaborazione di Giuseppe Giacobello e del dj Dario Caminita fondamentale e professionale nella realizzazione dei remix dei brani in scaletta. Oltre al palco bisogna sottolineare l’incredibile macchina organizzativa con numerosi collaboratori attivi per la buona riuscita dell’evento, tra queste le coordinatrici Teresa Russo e Manuela Catalano.

Per oltre due ore, il pubblico si è lasciato travolgere dall’energia della musica dance degli anni ’70, ’80, ’90 e 2000, grazie alle voci di Alessia Di Bella, Marilisa Bertè, Francesco Sindoni e Puccio Amato, guidati in console da Johnny La Mesa e accompagnati dall’inconfondibile voce del vocalist e conduttore Giovanni Remigare, insieme alla cantante e attrice Giusy Venuti. La serata si è aperta con il brillante DJ set di Marco Vee, a chiudere, invece, è stato lo straordinario Gemi DJ, con la storica voce di Nicola Formica “Nicolino Vox”.

Spettacolo nello spettacolo: fuochi d’artificio, fiamme, scintille, giochi di luce, coriandoli e coreografie coinvolgenti, arricchite dalle performance delle ballerine Federica e Simona. Grande entusiasmo anche per le due special guest: la straordinaria Mhae Guerrero e il giovane talento Gioele Costa, che hanno conquistato il pubblico con esibizioni di altissimo livello. L’atmosfera è stata di pura festa, con balli, sorrisi e un pubblico che ha danzato fino a notte fonda, decretando ItaloDisco Arena come uno degli eventi più emozionanti e partecipati dell’estate 2025.

Dopo il successo dello scorso anno all’interno del Valdina Summer Village e la straordinaria replica al Rometta Street Food, anche quest’anno la platea di Fondachello ha confermato la forza e l’appeal di questo format, che si prepara a lanciarsi in un vero tour. Tantissime, infatti, le richieste per portare lo spettacolo in giro per la Sicilia e in altre città italiane. ItaloDisco Arena è pronto a fare le valigie: il gruppo è già al lavoro per una nuova scaletta e un nuovo evento che promette di regalare ancora emozioni e divertimento, consolidando un format che ha tutte le carte in regola per diventare un appuntamento fisso della grande musica live.