Festeggiare il Natale in estate? Si può! L’ultima idea a Reggio Calabria: arriva il “Natale sbagliato” | INFO

Chi l’ha detto che il Natale si debba festeggiare solo il 25 dicembre? E se si festeggiasse il 25 agosto, in piena estate? E’ un’idea, che è già concreta. Anzi, è un evento. Ad organizzarlo, a Croce Valanidi – zona sud di Reggio Calabria – la Parrocchia “Santa Maria Dell’Arco” Bovetto-Croce Valanidi, l’Osservatorio sulla ndrangheta, l’Associazione In Cammino e il comitato di quartiere Croce Valanidi-Oliveto. Tutti uniti, insieme, per uno degli eventi estivi organizzati quest’anno nel quartiere.

Nello specifico, il “Natale sbagliato” si svolgerà presso la sede dell’associazione “Antigone” – Osservatorio sulla ndrangheta. Sarà una vera e propria festa natalizia, con l’ambientazione e l’atmosfera natalizia. Con una differenza: sarà il 25 agosto. All’evento ci sarà la musica di Franco Donato e le esibizioni di Thekla De Marco e i ragazzi dell’Osservatorio. “Preparate anche l’outfit a tema perché ci saranno premi per il migliore e portate la vostra tazza di Natale! Non mancheranno crispelle e zucchero filato per tutti!” si legge nella nota degli organizzatori.