Presentata la XXIV festa nazionale dello Stocco di Cittanova: Fedez grande protagonista 

Un evento davvero straordinario, atteso da un pubblico d’eccezione per una notte destinata a rimanere nella storia dell’estate calabrese. Il conto alla rovescia in vista della XXIV Festa Nazionale dello Stocco di Cittanova è già iniziato. Questa mattina, presso la sala consiliare del Comune di Cittanova, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dello storico evento organizzato e promosso dall’Associazione Turistica Pro Loco di Cittanova con la collaborazione dello Sponsor ufficiale Stocco&Stocco e il patrocinio dell’Amministrazione comunale cittanovese.

Dopo il saluto istituzionale del Sindaco avv. Domenico Antico, che ha ribadito l’importanza di investire in progetti di qualità per il rilancio del paese, i dettagli della manifestazione sono stati illustrati del Presidente della Pro Loco Pino Gentile. Quest’anno, a coronamento di un cartellone culturale di alto profilo, coordinato dal direttore artistico Francesco Sorgiovanni, la Festa proporrà la celebre Sagra dello Stocco (ore 19,00) nel teatro sotto le stelle di viale Campanella.

Un appuntamento importante per il percorso di valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio, premiato lo scorso marzo con marchio di qualità dell’Ente Nazionale Pro Loco Italiane al Senato della Repubblica. A completare il binomio d’eccellenza enogastronomia – grande musica italiana, un concerto capace di attirare pubblico da ogni parte del Sut Italia. Alle 22,30 Fedez accenderà viale Campanella per uno spettacolo unico in Calabria (unica data in Calabria, ingresso libero). Dell’artista, e del concerto cittanovese, ha parlato ai giornalisti il promoter Ruggero Pegna, ancora una volta impegnato in una preziosa collaborazione con la Festa Nazionale dello Stocco. “Fatti di Musica” continua a credere nella Festa perché «veicolo di coesione sociale, di crescita condivisa e di sviluppo sociale e culturale».

Ma la Festa è anche altro: promozione del territorio, valorizzazione dell’identità e della tradizione, progettualità per lo sviluppo culturale. Quest’anno, ad arricchire il palinsesto anche altre serate musicali (10 agosto, piazza Calvario Cosimo Papandrea), attività socioculturali, iniziative rivolte alla promozione del territorio e alla coesione sociale.

Insomma, un ricco programma che chiude il cerchio su un progetto culturale tra i più significativi dell’estate calabrese.

Anche per il 2025 il tratto distintivo della Festa Nazionale dello Stocco sarà la qualità: nella proposta ricreativa, sociale e culturale, nell’organizzazione, nell’accoglienza del grande pubblico. Un aspetto sottolineato in chiusura incontro dall’imprenditore Francesco D’Agostino, titolare dell’Azienda Stocco&Stocco: il suo intervento ha ribadito l’attenzione del progetto complessivo alle esigenze del pubblico variegato della Festa e alle tendenze di sviluppo sociale e culturale dell’intero territorio.

“Ci prepariamo a vivere un’esperienza intensa e coinvolgente – è stato sottolineato nel corso della conferenza stampa – nel solco di un impegno concreto e appassionato che prosegue da un quarto di secolo. Riceviamo riconoscimenti e premi in ogni angolo del Paese per il nostro progetto dedicato a Cittanova, alla Calabria e alle eccellenze di un territorio tra i più incredibili del Sud Italia. Anche quest’anno, grazie al concerto di Fedez e al ricco programma di attività previste, la Festa diventerà una straordinaria cartolina positiva per Cittanova. Siamo orgogliosi di questo e lavoreremo, con tale consapevolezza, affinché la XXIV edizione della manifestazione rimanga nella storia“.