“Festa del Mare, luci nel buio”, domani la presentazione a Palazzo Zanca

StrettoWeb

Domani, mercoledì 27 agosto, alle ore 10, presso la Sala Ovale Caponnetto a Palazzo Zanca, si terrà la conferenza stampa di presentazione della “Festa del Mare, luci nel buio”, evento realizzato in collaborazione con il Comune di Messina e l’Azienda Speciale Messina Social City, promosso dall’APS Global Social Inclusive ASD e dall’Associazione Messina Blind ETS, insieme al Centro Neurolesi IRCCS Bonino Pulejo e alla Lega Navale di Messina. All’incontro con i giornalisti, presenti il Sindaco Federico Basile e una rappresentanza dell’Amministrazione comunale, prenderanno parte la Presidente dell’Azienda speciale Messina Social City Valeria Asquini, la Presidente dell’Aps Global Social Inclusive ASD Antonella Rigano, il Presidente dell’Associazione Messina Blind Ets Raffaele Carbone, il Presidente della Lega Navale di Messina Alessandro Billè e il Direttore dell’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione all’IRCCS “Bonino Pulejo” di Messina P.O. Piemonte Salvatore Leonardi.

La conferenza stampa sarà illustrata dall’avvocata Silvana Paratore, insieme al giornalista Salvo Saccà. “Festa del Mare, luci nel buio” si svolgerà venerdì 29 agosto alla Lega Navale di Messina, con inizio alle ore 15. Previsto un momento di riflessione e di confronto sulla cultura della donazione degli organi.