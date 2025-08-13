Ferragosto, a Messina i servizi di raccolta rifiuti saranno regolarmente garantiti

StrettoWeb

Messinaservizi Bene Comune informa la cittadinanza che, in occasione della festività di Ferragosto, i servizi di raccolta, trasporto e spazzamento saranno regolarmente garantiti in tutte le aree della città.

Si comunica, tuttavia, che le isole ecologiche resteranno chiuse venerdì 15 agosto in occasione della festività dell’Assunta. Inoltre domani, giovedì 14 agosto, saranno attivate squadre dedicate alla rimozione dei falò, in supporto alle attività del Corpo di Polizia Municipale; e venerdì 15 agosto saranno effettuati servizi straordinari di pulizia del litorale e delle spiagge, oltre allo svuotamento delle mini isole ecologiche e alla pulizia successiva al passaggio della Processione della Vara.