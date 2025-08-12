Fedez a Cittanova, Pegna ribadisce: “cachet inferiore a quello di altri rapper meno famosi e più costosi”

StrettoWeb

Preceduto dalle solite polemiche alimentate dai vari opinionisti di turno, Fedez sta per arrivare in Calabria per l’attesissimo concerto a Cittanova (RC). Tutto è pronto per accogliere migliaia di fan e visitatori nel ridente centro turistico calabrese alle porte dell’Aspromonte, dove Fedez dalle ore 22:30 di questa sera terrà il suo live ad ingresso libero sull’imponente palcoscenico allestito in Viale Campanella, in concomitanza con la XXIV Festa Nazionale dello Stocco, evento popolarissimo che ha visto negli anni la partecipazione di numerosi big della musica italiana, da Tiziano Ferro a Cesare Cremonini, a molti altri.

Per questa edizione, la Pro Loco e Francesco D’Agostino, titolare della Stocco&Stocco, tra le principali aziende italiane di lavorazione di questo prodotto, per portare in Città il celebre rapper e produttore si sono rivolti al promoter Ruggero Pegna.

Fedez a Cittanova: la polemica sul cachet e la precisazione di Ruggero Pegna

A voler chiarire alcuni aspetti della polemica e smentire le notizie apparse su molte testate in merito al cachet di Fedez, è proprio Pegna, che già lo scorso anno aveva dovuto affrontarne altre con un parroco locale per la sua partecipazione al Reggio Live Fest, in concomitanza con le Feste Mariane:

“In un Paese in cui spesso le dicerie diventano sentenze – afferma Pegna – per onore del vero, è bene precisare che il cachet dell’artista non è di 100mila euro, come riportato erroneamente, ma è molto più basso, assolutamente in linea, se non di gran lunga inferiore, ai cachet di altri rapper meno famosi e più costosi. Tra l’altro, nei costi sono incluse tutte le forniture tecniche necessarie per un concerto in un grande spazio, dal palcoscenico agli impianti scenotecnici, audio, luci, ledwall, sicurezza, ecc. Preciso, inoltre, che non è stata fatta alcuna particolare o strana richiesta, come ho invece letto, ma il minimo previsto per l’accoglienza, cioè trasferimenti da aeroporto ad hotel e camper come camerino Peraltro, è nella normalità che un artista amato dai giovanissimi, noto per i suoi brani festosi, allegri, coinvolgenti, sia protagonista di un concerto. Trovo strano che alcuni opinionisti si sorprendano che un cantante faccia il cantante! In questo caso, parliamo di un artista capace di richiamare migliaia di presenze e trasformare un concerto in un evento, come è stato lo scorso anno sul Lungomare di Reggio con oltre trentamila spettatori, a conforma della sua popolarità e del gradimento del pubblico, soprattutto giovane”.