Fedez a Cittanova, Pegna: “la verità sul cachet e le richieste dell’artista”

StrettoWeb

Dopo il memorabile concerto degli Afterhours a Reggio Calabria, domani sera 12 agosto ben due appuntamenti con le esclusive di Fatti di Musica 2025, il Festival del Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna che, in base al suo originale format, inonda di musica numerose località turistiche calabresi, interagendo con altri festival e manifestazioni locali.

Nella grande area dell’Anfiteatro di Villapiana, splendida località turistica dell’alta costa ionica cosentina, alle 22.30 terrà il suo concerto Gabry Ponte, reduce dallo straordinario successo del brano “Tutta l’Italia” presentato a Sanremo e dal sold out allo Stadio San Siro di Milano. Per il dj numero uno al mondo, voluto fortemente dal Sindaco Vincenzo Ventimiglia, dall’assessore Valentina Calà e da Adolfo De Santis della Polisportiva in house, è previsto un allestimento imponente ricco di effetti speciali, con un’illuminotecnica da mega show. I biglietti sono disponibili su www.ticketone.it e dalle ore 18:00 presso la biglietteria dell’Anfiteatro.

Fedez a Cittanova: il cachete e le polemiche

A Cittanova, invece, preceduto dalle solite polemiche alimentate dai vari opinionisti di turno, arriverà Fedez, che terrà il suo concerto ad ingresso libero sull’imponente palcoscenico allestito in Viale Campanella, in concomitanza con la XXIV Festa Nazionale dello Stocco, evento popolarissimo che ha visto negli anni la partecipazione di numerosi big della musica italiana, da Tiziano Ferro a Cesare Cremonini, a molti altri.

Per questa edizione, la Pro Loco e Francesco D’Agostino, titolare della Stocco&Stocco, tra le principali aziende italiane di lavorazione di questo prodotto, si sono rivolti al promoter Ruggero Pegna per portare in Città il celebre rapper, produttore, musicista e influencer. Anche il suo live partirà alle 22:30, preceduto dall’apertura del dj reggino Domenico Ieracitano, in arte Mjx.

A chiarire alcuni aspetti della polemica apparsa su molte testate in merito al cachet di Fedez è proprio il promoter Ruggero Pegna, che già lo scorso anno aveva dovuto affrontarne altre con un parroco locale per la sua partecipazione al Reggio Live Fest, in concomitanza con le Feste Mariane:

“In un Paese in cui le dicerie diventano sentenze – afferma Pegna – per onore del vero, è bene precisare che il cachet dell’artista non è di 100mila euro, come riportato erroneamente, ma è molto più basso, assolutamente in linea, se non di gran lunga inferiore, ai cachet di altri rapper meno famosi e più costosi. Peraltro, è nella normalità che un artista amato dai giovanissimi, noto per i suoi brani festosi, allegri, coinvolgenti, sia protagonista di un concerto. Trovo strano che alcuni opinionisti si sorprendano che un cantante faccia il cantante!

In questo caso, parliamo di un artista capace di richiamare migliaia di presenze e trasformare un concerto in un evento, come è stato lo scorso anno sul Lungomare di Reggio con oltre trentamila spettatori, a conforma della sua popolarità e del gradimento del pubblico, soprattutto giovane. Preciso, inoltre, che non è stata fatta alcuna particolare o strana richiesta, ma il minimo previsto per l’accoglienza, trasferimenti da aeroporto ad hotel e camper come camerino”.