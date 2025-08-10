Fedez a Cittanova fa discutere: vini, verdure bio e cachet da panico

StrettoWeb

Martedì 12 agosto, Fedez sarà la guest star della sagra dello Stoccafisso, attesissimo appuntamento che anima Cittanova. Una presenza, quella del rapper milanese, sempre piuttosto controversa, come del resto il personaggio. A far discutere, e non è una novità, sono cachet e richieste dell’artista. Secondo il sito “Mowmag”, Federico Lucia avrebbe chiesto 100.000 euro per esibirsi in Calabria. Una cifra interamente coperta dallo sponsor della festa (l’azienda Stocco&Stocco).

In passato l’azienda ha portato sul palco della sagra artisti come i Nomadi, Tiziano Ferro e Cesare Cremonini.

Fedez a Cittanova: lauto cachet e richieste importanti

Oltre al cachet esorbitante, Fedez avrebbe richiesto anche il pagamento delle spese per vitto e alloggio della fidanzata Giulia Honegger e per i membri della propria crew. E non finisce qui. Il rapper vorrebbe anche vini bianchi senza solfiti, carne e verdure bio.