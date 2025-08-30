EuroBasket 2025, l’Italia reagisce: prova di carattere e vittoria contro la Georgia

StrettoWeb

Messa da parte la sconfitta all’esordio a EuroBasket 2025 contro la Grecia di Giannis Antetokounmpo, l’Italia torna subito in campo sabato pomeriggio, alla Spyros Kyprianou Arena di Limassol, per la seconda partita del girone contro la Georgia. Una gara ostica contro la formazione che conta a roster il big man degli Orlando Magic, Goga Bitadze (22 punti, 4 rimbalzi e 3 stoppate) e Sandro Mamukelashvili dei San Antonio Spurs (13 punti e 5 rimbalzi).

L’Italia fatica nel primo tempo, soffre la fisicità degli avversari e un Gallinari che gioca appena 4 minuti e poi non rientra più. Il primo tempo si chiude 32-32, ma nella ripresa l’Italia cambia passo. La difesa non lascia respiro ai georgiani con Pajola in grado di dare la scossa ai suoi, Darius Tompson fa la differenza e le bocche di fuoco Niang (15 punti) e Fontecchio (14 punti) scavano il solco che la Georgia non riesce più a ricucire. Melli (8 punti e 8 assist) cancella l’MVP scudettato con Bologna Shengelia (0 punti, espulso per doppio tecnico al rientro dopo qualche settimana di inattività) dalla partita. L’Italia vince 78-62 e domenica sera affronterà la Bosnia.