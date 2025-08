Paura a Dublino: uomo pugnala due poliziotti al grido di “Allah Akbar” | VIDEO

StrettoWeb

Paura a Dublino per un grave episodio accaduto in pieno centro. Secondo la ricostruzione fatta da “Irish Times”, un uomo di 23 anni, Abdullah Khan, ha attaccato due poliziotti armato di coltello. In un video diventato virale sui social, si vede l’uomo che insegue i due agenti e li colpisce alle spalle. Fortunatamente, i due agenti sono stati in grado di neutralizzarlo prima che potesse arrecare ulteriori danni e attentare alle loro vite.

Uno dei due è stato portato in ospedale per le cure mediche del caso e successivamente dimesso. Nel lanciare il suo attacco, l’uomo ha urlato “Allah Akbar”, il grido che solitamente precede attacchi terroristici di matrice musulmana.