Donnarumma fatto fuori dal PSG, la lettera ai tifosi: “hanno deciso così”. Il colpevole esce allo scoperto

Donnarumma e il PSG sono arrivati al capolinea. Con ancora un anno di contratto e niente rinnovo, il portiere italiano è stato messo alla porta, nonostante le ottime prestazioni nella cavalcata storica e trionfale dei parigini in Champions League. Attraverso i social, Donnarumma ha voluto rivolgere un messaggio ai tifosi del PSG sottolineando come sia stato costretto all’addio.

“Speciali tifosi del Paris, dal primo giorno che sono arrivato ho dato tutto me stesso, dentro e fuori dal campo, per guadagnarmi il posto e difendere con orgoglio la porta del Paris Saint-Germain. – afferma Donnarumma – Purtroppo, qualcuno ha deciso che non potrò più far parte di questo gruppo e contribuire ai successi di questa squadra. È una decisione che mi lascia deluso e amareggiato.

Spero di avere ancora l’opportunità di guardare negli occhi i tifosi del Parc des Princes e salutarvi come meritate. Se ciò non dovesse accadere, voglio che sappiate che il vostro sostegno e il vostro affetto hanno significato il mondo per me e non li dimenticherò mai. Porterò sempre nel cuore il ricordo delle emozioni vissute, delle notti magiche e di voi, che mi avete fatto sentire a casa. Ai miei compagni – la mia seconda famiglia – grazie per ogni battaglia, ogni sorriso e ogni momento condiviso. Sarete sempre miei fratelli. Giocare per questo club e vivere questa città è stato per me un onore immenso. Grazie, Parigi“.

Luis Enrique allo scoperto: la sua verità sull’addio di Donnarumma

Alla vigilia della Supercoppa Europea tra PSG e Tottenham, Luis Enrique, intervistato ai microfoni di Sky Sport, ha motivato così la rottura con Donnarumma: “Gigio è un portiere eccezionale, e sul piano umano è ancora più eccezionale. Però nel mio Psg adesso ho bisogno di un portiere con caratteristiche diverse, per questo abbiamo ingaggiato Chevalier“.