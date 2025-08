Don Zampaglione incontra Metroman e canta “Io vagabondo” | VIDEO

StrettoWeb

Don Giovanni Zampaglione parroco molto social che ha conquistato il pubblico di FB e Instagram con più di 15 milioni di visualizzazioni, ha conosciuto in questi giorni Metroman, all’anagrafe Nicolò Modica, classe 1981, artista di strada con più di 200 mila follower. “Di Metroman – sottolinea don Giovanni Zampaglione parroco di Masella e Montebello Jonico – mi ha colpito la sua semplicità e il suo sorriso. A me piace fare karaoke e stare in mezzo alla gente e ai giovani e offrire un messaggio di speranza e dire alla gente che lassù ci è rimasto Dio… Vedi la canzone dei Nomadi, che è la mia canzone di battaglia, conosciuta da tutti. Spero un giorno di cantarla con i Nomadi.

Metroman è spontaneo, fa ridere, sdrammatizza. E’ un ‘artista di strada che ama stare con la gente e in mezzo alla gente. Il prete è anche questo: sta in mezzo alla gente e ama la gente… prete con la ‘puzza delle pecore’. Pastore in mezzo alla gente che ama. Io amo la mia gente… e mi piace stare con loro.

Metroman – dice don Giovanni Zampaglione – ha le sue armi: microfono, cassa portatile e smartphone e soprattutto fa sorridere la gente. Io ho un amico: Gesù !!! CHE AMO E FACCIO CONOSCERE A TUTTI STANDO IN MEZZO ALLA GENTE… E A MIEI RAGAZZI che stimo e a loro dico: Aspirate a cose grandi!!!“.