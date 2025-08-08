Disinfestazione adulticida a Reggio Calabria: il calendario per i quartieri interessati

Il Comune di Reggio Calabria comunica le date e gli orari della disinfestazione in vari quartieri della città, che partirà il 12 agosto con il Centro Storico

disinfestazione antilarvale
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb
StrettoWeb

Il Settore Ambiente del Comune di Reggio Calabria comunica ai cittadini l’elenco dei quartieri interessati alla disinfestazione adulticida degli insetti alati. Ecco il Calendario con i quartieri interessati e le relative date ed orari.

  • Centro Storico – 12 ago 2025 – ore 22:00;
  • Pineta Zerbi – Eremo – Tremulini – 13 ago 2025 – ore 22:00;
  • Santa Caterina – San Brunello – Vito – 14 ago 2025 – ore 22:00;
  • Trabocchetto – Condera – Spirito Santo – 15 ago 2025 – ore 22:00;
  • Ferrovieri – Stadio – Gebbione – 17 ago 2025 – ore 22:00;
  • Sbarre – 18 ago 2025 – ore 22:00;
  • Gallina – 19 ago 2025 – ore 22:00;
  • San Giorgio – Modena – San Sperato – 20 ago 2025 – ore 22:00;
  • Catona – Salice – Rosalì – Villa S. GiuseppeArghillà – 21 ago 2025 – ore 22:00;
  • Gallico – Sambatello – 22 ago 2025 – ore 22:00;
  • Archi – 24 ago 2025 – ore 22:00;
  • Orti – Podargoni – 25 ago 2025 – ore 22:00;
  • Cannavò – Mosorrofa – Cataforio – 26 ago 2025 – ore 22:00;
  • Ravagnese – 27 ago 2025 – ore 22:00;
  • Pellaro – 28 ago 2025 – ore 22:00.
  • Disinfestazione

Ultimi approfondimenti di Attualità