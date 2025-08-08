Disinfestazione adulticida a Reggio Calabria: il calendario per i quartieri interessati

Il Settore Ambiente del Comune di Reggio Calabria comunica ai cittadini l’elenco dei quartieri interessati alla disinfestazione adulticida degli insetti alati. Ecco il Calendario con i quartieri interessati e le relative date ed orari.
- Centro Storico – 12 ago 2025 – ore 22:00;
- Pineta Zerbi – Eremo – Tremulini – 13 ago 2025 – ore 22:00;
- Santa Caterina – San Brunello – Vito – 14 ago 2025 – ore 22:00;
- Trabocchetto – Condera – Spirito Santo – 15 ago 2025 – ore 22:00;
- Ferrovieri – Stadio – Gebbione – 17 ago 2025 – ore 22:00;
- Sbarre – 18 ago 2025 – ore 22:00;
- Gallina – 19 ago 2025 – ore 22:00;
- San Giorgio – Modena – San Sperato – 20 ago 2025 – ore 22:00;
- Catona – Salice – Rosalì – Villa S. Giuseppe – Arghillà – 21 ago 2025 – ore 22:00;
- Gallico – Sambatello – 22 ago 2025 – ore 22:00;
- Archi – 24 ago 2025 – ore 22:00;
- Orti – Podargoni – 25 ago 2025 – ore 22:00;
- Cannavò – Mosorrofa – Cataforio – 26 ago 2025 – ore 22:00;
- Ravagnese – 27 ago 2025 – ore 22:00;
- Pellaro – 28 ago 2025 – ore 22:00.