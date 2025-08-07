Diritto del collocamento obbligatorio per le vittime di mafia: sollecito a enti regionali e aziende sanitarie

Molinaro (FdI) sollecita gli enti regionali e le aziende sanitarie a dare attuazione al diritto al collocamento obbligatorio per le vittime della criminalità organizzata

Pietro Molinaro
StrettoWeb

“Dall’approvazione del Piano Speciale Legalità 2025 c’è l’obbligo per gli enti regionali, le agenzie dipendenti o controllate dalla Regione, le aziende sanitarie e ospedaliere di disporre specifiche manifestazioni di interesse per assunzioni, per chiamata diretta nominativa e personale, riservata a vittime della criminalità organizzata ed alle vittime del dovere. Di questo, ho sollecitato, con una lettera, le amministrazioni a dare seguito a tale adempimento”. Così informa Pietro Molinaro, consigliere regionale di FdI e Presidente della Commissione Consiliare Contro il fenomeno della ‘ndrangheta, della corruzione e dell’illegalità diffusa

“Un risultato rilevante atteso da anni e doveroso da parte della Regione per chi si è reso coraggioso protagonista nel contrasto all’illegalità e che prevede, appunto, misure concrete di assistenza e sostegno alle vittime innocenti di reati di stampo mafioso e ai loro familiari. E’ un passo avanti significativo verso una Calabria più giusta, più solidale e più vicina a chi ha subito violenze o perdite a causa della ‘ndrangheta. Questo – conclude Molinaro il presidente della Commissione ‘antindrangheta– è un impegno tangibile per trasformare il dolore in riscatto e il coraggio in diritti sgretolando anche il muro dell’omertà e del silenzio”.

