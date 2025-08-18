Si terrà domani, 19 agosto, la visita congiunta, al Carcere di Reggio Calabria Arghillà, del Garante dei detenuti per la Regione Calabria l’Avv. Giovanna F. Russo e del membro della direzione del Partito Radicale Avv. Fabio Federico, nell’ambito dell’ iniziativa “Agosto in carcere” promossa dal Partito Radicali. Lo scopo dell’iniziativa è quello di monitorare il più possibile le condizioni di trattamento penitenziario nel periodo dell’anno caratterizzato da maggiori disagi per le persone private della libertà personale.
Diritti dei privati della libertà personale in Calabria: Federico (Partito Radicale) e Russo (Garante detenuti) in visita al carcere di Arghillà
