Dierre Basketball Reggio Calabria conferma Vanni La Mastra

Mai ci fu conferma più “conquistata sul campo”.- scrive la nota. Grinta, talento, attitudine nel far canestro e una crescita costante: sono queste le qualità che hanno spinto la Dierre Basketball Reggio Calabria a puntare su Giovanni La Mastra, per tutti “Vanni” giovane playmaker pugliese classe 2005, per la prossima stagione sportiva. La Mastra arriva dalla Puglia, dalla sua Molfetta, dove ha dimostrato di essere un prospetto molto interessante: regista puro, abile nell’uno contro uno, buon difensore e rapido nelle scelte offensive e difensive. Dotato di quel giusto grado di “sfacciataggine” che fa la differenza in campo, vanta anche un arresto e tiro di grande efficacia.

Cresciuto nei Molfetta Ballers, vera e propria fucina di talenti del basket pugliese, La Mastra si laureò campione regionale Under 19 nella passata stagione. Negli ultimi due anni, prima dell’arrivo in Calabria aveva maturato esperienza in Serie C e DR1 Puglia, vestendo prima la maglia della Pallacanestro Molfetta e poi quella della Junior Molfetta. La Mastra è atteso alla conferma con ancor più maggior leadershp e personalità sotto la guida del nuovo Coach Francesco Inguaggiato.