Danzafest 2025: successo travolgente tra arte, formazione e divertimento a Reggio Calabria

Anche quest’anno si è rinnovato con entusiasmo l’atteso appuntamento con Danzafest, lo stage di cinque giorni intensivi di danza che ha avuto luogo nella splendida cornice del Resort Altafiumara di Cannitello (RC). Un evento che si conferma non solo punto di riferimento per la formazione coreutica nazionale, ma anche occasione per valorizzare il territorio calabrese attraverso l’arte. Protagonisti della manifestazione sono stati sette maestri di fama nazionale e internazionale, ognuno con competenze specifiche nei diversi stili della danza: classico, modern, contemporaneo, hip-hop , commercial e laboratorio coreografico. Gli insegnanti che hanno guidato le lezioni sono: Amilcar Gonzalez, Michela Sarra, Benedetta Pardo, Ricky Benetazzo, Miguel Wave, Thomas Signorelli e Giammarco Capogna.

La novità della danza aerea

A partire da questa edizione, una novità ha arricchito il programma: l’introduzione della danza aerea, molto apprezzata dai partecipanti. I ballerini coinvolti, provenienti da ogni parte d’Italia, hanno avuto modo di confrontarsi in un ambiente stimolante, professionale e immerso nella natura. Il Resort Altafiumara ha offerto una location d’eccezione: lezioni con vista sullo Stretto di Messina, colazioni a bordo piscina, serate a tema e momenti di condivisione che hanno reso l’esperienza ancora più speciale.

Danzafest, infatti, non è soltanto un momento di allenamento artistico, ma un vero evento culturale che mira a promuovere il territorio, la formazione e il talento dei giovani danzatori. Il tutto è stato organizzato con cura e passione da Pasqualina Iacopino, e Michela Sarra direttrici del Centro Formazione Danza Arabesque di Reggio Calabria, anime del festival, che con dedizione hanno reso possibile un evento di alto livello artistico ed emotivo.

Il momento culminante dell’intera settimana si è tenuto sabato 26 luglio con lo spettacolo finale nella splendida Arena dello Stretto, sul lungomare di Reggio Calabria. Un’esibizione emozionante e partecipatissima, che ha raccolto l’applauso caloroso del pubblico e celebrato l’impegno dei giovani artisti.

Durante la serata conclusiva, sono state anche conferite importanti borse di studio a diversi stagisti meritevoli. Tali riconoscimenti prevedono agevolazioni per stage futuri, concorsi di danza e studi in prestigiose accademie italiane ed estere, offrendo così concrete opportunità di crescita e carriera per i giovani talenti.

Danzafest 2025 si chiude con un bilancio più che positivo: danza, formazione, emozioni e promozione del territorio in un unico, straordinario evento. Appuntamento al prossimo anno, con nuove sorprese e tanta voglia di danzare ancora insieme.