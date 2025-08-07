Dall’homo graecanicus alla lingua di Omero: la narrativa che fa male al greko

StrettoWeb

“Ricordando una lucidissima definizione data dal professore Domenico Minuto alla nostra comunità di minoranza linguistica storica greca, i nostri sono Greci di Calabria e non Greci in Calabria. Una differenza non da poco. Questa minoranza si differenzia dalla maggioranza che la circonda solo per l’avere mantenuto più a lungo una lingua che un tempo era diffusa in tutta la Calabria meridionale. Nell’ultimo trentennio però questa realtà fattuale è stata insidiata da una narrativa che percepisce presunti vantaggi a presentare questa minoranza come un qualcosa d’altro, come una presenza estranea proveniente d’altrove, frutto di una diaspora od una colonizzazione“.

A dichiararlo è Francesco Ventura, attivista per la rivitalizzazione linguistica della minoranza greca di Calabria. Attivista il quale, sfruttando la stasi politica creata dalle dimissioni del Presidente della Regione Calabria, intende cercare di offrire un contribuito affinché possano essere messe in discussione le politiche linguistiche rivolte a questa comunità, politiche portate avanti su più livelli: dalla Regione ai Comuni, passando per la Città Metropolitana. Ed uno dei punti necessari è sfatare gli stereotipi retorici creati talvolta dalla stessa pubblica amministrazione ed a cui questa ha finito nel tempo col credere e dunque perpetuare.

“Questa narrativa si è lentamente stratificata negli atti normativi prima e nelle politiche pubbliche poi, spingendo a degli inconsci tentativi di un’etnogenesi goffa quanto superficiale, talvolta grottesca. Sentire ancora parlare di “lingua di Omero” in documenti ufficiali è un qualcosa che fa venire l’orticaria. Ricordo molto bene una conferenza in cui dei nostri politici farneticavano nel 2018 di un presunto “home graecanicus” al fine di ornare con unicità fasulle capaci solo di oscurare quelle vere – spiega Ventura – Se poi ci prendiamo la briga di analizzare il contenuto della delibera del 2005 con cui il Comune di Reggio Calabria chiese (ed ottenne) di essere integralmente incluso nell’ambito territoriale di minoranza linguistica, c’è da mettersi le mani ai capelli. Lì vediamo come si cercò di creare senza alcuna necessità o logica apparente un altisonante diversità posticcia, indicando differenziazioni religiose o etniche inesistenti. Sanare queste distorsioni è fondamentale per cominciare un percorso istituzionale di sana rivitalizzazione linguistica, capace di essere contestualizzato ed innestato su quei purtroppo pochi esempi di attivismo dal basso“.