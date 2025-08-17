Cordoglio della CGIL metropolitana per la scomparsa di Placido Napoli

Il coordinamento della CGIL Metropolitana di Reggio Calabria esprime la propria tristezza per la scomparsa di Placido Napoli

Gregorio Pittitto CGIL Metropolitana Reggio Calabria
Con profonda tristezza salutiamo il compagno Placido Napoli. Placido è stato per la nostra organizzazione un punto di riferimento importante: ha ricoperto incarichi di rilievo con competenza, passione e dedizione, ma soprattutto ha incarnato i valori della solidarietà, della giustizia e del rispetto, portando sempre con sé un profondo carico di umanità“. È quanto dichiarato, attraverso un comunicato stampa, dalla CGIL Metropolitana di Reggio Calabria.

La sua presenza e il suo impegno hanno contribuito a rafforzare la nostra comunità sindacale e a lasciare un segno che resterà vivo nella memoria di tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato. Alla famiglia di Placido rivolgiamo la nostra vicinanza e il nostro abbraccio fraterno, certi che il suo esempio continuerà ad accompagnare le nostre battaglie e il nostro cammino collettivo“, conclude la CGIL.

