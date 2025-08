Contributi per il servizio educativo: l’Associazione “Sud & Infanzia in Rete” sollecita la Regione Calabria sui ritardi

StrettoWeb

L’Associazione “Sud & Infanzia in Rete”, nella persona del presidente Ing. Demetrio Cento, ha inviato un sollecito formale alla Regione Calabria e all’Ufficio Scolastico Regionale per denunciare i gravi ritardi nel procedimento amministrativo relativo alle “Sezioni Primavera”. A seguito dell’Avviso prot. n. 25630 dell’11 settembre 2024 per la richiesta di contributi destinati al servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, e al successivo decreto prot. n. 8711 del 24 marzo 2025 che ha approvato gli elenchi definitivi di 56 sezioni educative ammissibili, l’Associazione ha evidenziato che sono trascorsi oltre quattro mesi senza che le procedure per la sottoscrizione delle convenzioni siano state concluse.

Le parole del presidente Cento

“La firma della convenzione è una condizione preliminare per il definitivo riconoscimento e l’erogazione dei contributi finanziari – ha spiegato l’ingegnere Cento – ai titolari dei servizi, che hanno già avviato e concluso le attività per l’anno scolastico 2024/2025 garantendo l’offerta educativa e hanno dovuto sostenere ingenti anticipazioni economiche. Tali anticipazioni erano supportate dal presupposto di una rapida erogazione del contributo pubblico, cofinanziato da Regione Calabria e Ufficio scolastico regionale”.

L’Associazione “Sud & Infanzia in Rete” ha sottolineato come le “lungaggini burocratiche” stiano causando gravi conseguenze economiche e mettendo a rischio la sopravvivenza finanziaria dei servizi. Il presidente Cento, a nome dell’Associazione, ha sollecitato dunque un “sforzo comune” delle istituzioni per invertire la tendenza e garantire un uso efficace delle risorse. “Chiediamo l’immediato invio delle convenzioni ai titolari dei servizi – ha concluso il presidente – per la loro sottoscrizione, al fine di avviare le successive procedure di rendicontazione e ottenere l’erogazione dei contributi assegnati”.