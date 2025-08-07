Conferma importante per la Dierre: rinnova Cernic

StrettoWeb

La Dierre Basketball Reggio Calabria è lieta di annunciare la riconferma di Roberto Cernic, l’esterno biancoblu protagonista della straordinaria stagione 2025 che ha visto la squadra sfiorare il titolo di vincitrice del campionato, arrivando fino alla finale contro Alfa Catania.- Scrive la nota. Cernic, classe 1998, si conferma come uno dei pilastri del progetto biancoblu. Nella passata stagione ha dimostrato tutta la sua affidabilità e precisione, caratteristiche che lo rendono uno dei tiratori più letali del campionato. Nonostante la giovane età, vanta già un ricco palmarès con esperienze in Serie B (Valmontone e Palestrina) e nei campionati di C Silver e C Gold con le maglie di Colleferro e Frassati.

La sua versatilità lo rende un’arma fondamentale in attacco pronto a mettersi a disposizione del Coach Francesco Inguaggiato: ugualmente efficace sia nell’attaccare il ferro che nel tiro da tre punti, Cernic rappresenterà un vero e proprio moltiplicatore di opzioni per il reparto esterno della Dierre.

“Confermare Roberto era una delle nostre priorità – commenta la società – La sua professionalità e le sue qualità tecniche sono preziose per il nostro progetto. Lo ringraziamo per la fiducia rinnovata e non vediamo l’ora di ricominciare insieme”.

La società ringrazia inoltre l’agente Francesco Foroni per la professionalità dimostrata durante le trattative. Con la riconferma di Cernic, la Dierre Basketball Reggio Calabria compie un ulteriore passo avanti nella costruzione di una squadra competitiva, pronta a lottare ancora una volta per i massimi obiettivi.