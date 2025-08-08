Concerto dei “The Kolors” a Capo Peloro, riservata un’area per le persone con disabilità: tutte le info per i biglietti

StrettoWeb

“In occasione del concerto gratuito dei The Kolors, in programma giovedì 22 agosto 2025, all’Arena di Capo Peloro nell’ambito del cartellone estivo “E-state Messina 2025”, il Comune di Messina ha predisposto un’area dedicata e accessibile per garantire la piena fruizione dello spettacolo alle persone con disabilità motoria in carrozzina, ciascuna con un accompagnatore. L’area, con una capienza massima di 15 unità, è stata organizzata in modo da assicurare sicurezza, visibilità e comfort, ed è riservata esclusivamente agli aventi diritto”. Così, in una nota, il Comune di Messina.

Cosa fare per prenotare un posto

“Per accedere, è necessario prenotare entro e non oltre il 20 agosto 2025, inviando una e-mail all’indirizzo: [email protected] indicando:

dati anagrafici completi del partecipante e dell’accompagnatore;

eventuale numero di contrassegno auto per la sosta;

copia del titolo di invalidità rilasciato dall’INPS;

contatto telefonico.

Le richieste saranno accolte in ordine cronologico di arrivo delle e-mail, fino a esaurimento posti. Ritiro pass: gli interessati, le cui domande saranno accolte, potranno ritirare il pass entro e non oltre le ore 13.00 di giovedì 21 agosto 2025, presso l’Ufficio Gabinetto del Sindaco (1° piano – Palazzo Zanca)”.