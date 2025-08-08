Comunità Energetiche, la guida di Domotek: come unirsi e abbattere i costi delle bollette

L’uomo sarà pure un animale sociale, come diceva Aristotele, ma quanta fatica si fa, al giorno d’oggi in cui l’individualismo impera, a sentirsi parte di una comunità? Affinchè ci si possa unire a formare un gruppo, sempre più ampio, serve qualcosa che soddisfi la necessità alla quale un singolo, in autonomia, non può provvedere. Alla base della vita comunitaria deve esserci una condivisione: che essa sia di spazi, di valori, di fede. E anche energia. Quale motivo migliore può esserci dell’unione fra cittadini che hanno come obiettivo comune quello di sostenersi l’un l’altro e spendere meno in bolletta?
È il concetto alla base delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), una risposta innovativa e sostenibile alle sfide energetiche contemporanee. Nate dall’esigenza di promuovere l’autoconsumo collettivo e la transizione verso fonti energetiche rinnovabili, le CER permettono a cittadini, piccole e medie imprese, enti locali e associazioni di unirsi per produrre, condividere e consumare energia elettrica in modo collaborativo e decentralizzato.
Un argomento interessante e che richiede il parere di un esperto. Per questo noi di StrettoWeb ci siamo rivolti a Domotek Reggio Calabria, azienda di primo piano sul territorio reggino per quanto riguarda energia green e rinnovabili, per realizzare insieme una guida pratica che possa chiarire ai nostri lettori il funzionamento delle CER.
Cos’è una Comunità Energetica Rinnovabile?
Partiamo dalla base: la definizione di Comunità Energetica Rinnovabile. Una CER è un’associazione volontaria tra diversi soggetti che decidono di unire le proprie risorse per la produzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, come il fotovoltaico, l’eolico o la biomassa. Questa configurazione consente di ottimizzare l’uso dell’energia prodotta localmente, riducendo la dipendenza dalle fonti fossili e contribuendo alla decarbonizzazione del sistema energetico.
Le CER operano all’interno di un perimetro geografico ben definito, spesso limitato alla stessa cabina primaria di distribuzione, e utilizzano la rete elettrica nazionale per la condivisione virtuale dell’energia prodotta. Ciò significa che l’energia generata in un punto può essere consumata in un altro, facilitando l’autoconsumo collettivo anche a distanza.
Il Ruolo del Fotovoltaico nelle Comunità Energetiche
Il fotovoltaico è uno degli elementi centrali nelle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e gioca un ruolo fondamentale nel permettere a queste realtà di operare in modo autonomo ed efficiente. I sistemi fotovoltaici, infatti, sfruttano l’energia del sole per generare elettricità, un processo che avviene senza l’emissione di CO₂ e senza alcun consumo di risorse non rinnovabili. Questo li rende una delle soluzioni più ecologiche e sostenibili per soddisfare i bisogni energetici di una comunità.
La Tecnologia Fotovoltaica nelle CER
La tecnologia fotovoltaica si basa sull’uso di pannelli solari per convertire l’energia solare in energia elettrica. I pannelli sono costituiti da celle fotovoltaiche, che utilizzano il silicio come materiale principale per catturare l’energia solare. I sistemi fotovoltaici possono essere installati su tetti di edifici residenziali, commerciali e pubblici, ma anche su terreni non utilizzati, creando una fonte di energia che può essere condivisa all’interno di una comunità.
All’interno di una CER, i pannelli fotovoltaici installati in vari edifici o aree comuni permettono di generare energia che viene poi utilizzata in maniera collettiva. La possibilità di “condividere” l’energia attraverso la rete elettrica locale e di accumulare l’energia prodotta per utilizzarla successivamente, rende il fotovoltaico particolarmente adatto a questo tipo di organizzazioni. In tal modo, i benefici derivanti dalla produzione di energia rinnovabile sono distribuiti tra i membri della comunità, aumentando l’efficienza complessiva.
Le CER sono, inoltre, un elemento cruciale nella realizzazione degli obiettivi europei di sostenibilità e transizione energetica. Grazie agli incentivi pubblici previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e altre politiche di supporto, le CER possono beneficiare di finanziamenti per l’installazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e reti intelligenti. Questo supporto contribuisce a ridurre i costi iniziali di investimento e rende il modello delle CER accessibile a un numero maggiore di comunità, favorendo la diffusione delle energie rinnovabili a livello locale e nazionale.
Vantaggi del Fotovoltaico nelle Comunità Energetiche
I vantaggi del fotovoltaico in contesti collettivi come le CER sono molteplici, non solo dal punto di vista ambientale, ma anche economico e sociale.
- Sostenibilità Ambientale: Il fotovoltaico è una fonte di energia rinnovabile che non produce emissioni di gas serra né inquinamento. In un contesto di CER, l’energia solare riduce significativamente l’impronta ecologica dei partecipanti, contribuendo alla lotta contro i cambiamenti climatici. Se consideriamo che l’energia prodotta da una comunità fotovoltaica può evitare l’emissione di migliaia di tonnellate di CO₂, il fotovoltaico si rivela una delle soluzioni più efficaci per la decarbonizzazione a livello locale e nazionale.
- Riduzione dei Costi Energetici: Uno degli aspetti più vantaggiosi per i membri di una comunità energetica è la possibilità di ridurre significativamente i costi legati alla bolletta elettrica. Grazie alla produzione locale di energia solare, le CER possono soddisfare una parte significativa dei consumi tramite autoconsumo, limitando l’acquisto di energia dalla rete. L’energia prodotta in eccesso può essere immessa nella rete nazionale o redistribuita all’interno della comunità, riducendo così i costi di acquisto per tutti i partecipanti. Con l’adozione di sistemi di accumulo, come le batterie, è anche possibile conservare l’energia prodotta durante il giorno per utilizzarla durante le ore serali, quando il consumo di energia è più elevato.
- Incentivi e Sostenibilità Economica: Le CER che adottano impianti fotovoltaici possono accedere a una serie di incentivi statali e regionali, previsti dalla normativa europea e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Questi incentivi comprendono sussidi per l’installazione di impianti fotovoltaici e per la realizzazione di sistemi di accumulo, che riducono il capitale iniziale necessario per avviare un progetto. Inoltre, l’energia prodotta da impianti fotovoltaici può beneficiare di tariffe incentivanti e sistemi di “scambio sul posto”, che consentono di ottenere un ritorno economico aggiuntivo per l’energia che non viene consumata direttamente ma immessa nella rete.
- Autoconsumo Collettivo: Una delle caratteristiche più interessanti del fotovoltaico nelle CER è il concetto di autoconsumo collettivo. I membri della comunità possono non solo produrre energia per il proprio consumo ma anche condividerla con altri membri attraverso un sistema di distribuzione virtuale. Questo tipo di modello consente anche a chi non ha la possibilità di installare impianti fotovoltaici (ad esempio, in edifici condominiali o senza spazio sufficiente per i pannelli) di beneficiare dell’energia prodotta dalla comunità, aumentando l’accesso alle energie rinnovabili per tutti i partecipanti, inclusi i più vulnerabili economicamente.
- Indipendenza Energetica: Le CER contribuiscono a una maggiore indipendenza energetica, riducendo la dipendenza da importazioni di energia e, quindi, la vulnerabilità a fluttuazioni dei prezzi dell’energia sul mercato internazionale. Per le comunità, ciò significa una maggiore stabilità e sicurezza energetica. Se una CER diventa autosufficiente grazie ai pannelli fotovoltaici, i membri non sono più soggetti agli aumenti dei costi dell’energia proveniente da fonti fossili, il che rappresenta una solida protezione economica per famiglie e imprese locali.
- Benefici Sociali e Coesione Comunitaria: Il fotovoltaico, oltre ai suoi vantaggi ecologici ed economici, ha anche un valore sociale significativo. Le CER, infatti, promuovono la cooperazione tra i membri della comunità, creando un senso di appartenenza e responsabilità condivisa. La gestione collettiva dell’energia e la partecipazione a un progetto comune aumentano la coesione sociale e possono stimolare altre iniziative sostenibili a livello locale. Le CER possono anche favorire l’inclusione sociale, permettendo a soggetti che altrimenti avrebbero difficoltà ad accedere all’energia rinnovabile di beneficiarne.