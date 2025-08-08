Comunità Energetiche, la guida di Domotek: come unirsi e abbattere i costi delle bollette

StrettoWeb

L’uomo sarà pure un animale sociale, come diceva Aristotele, ma quanta fatica si fa, al giorno d’oggi in cui l’individualismo impera, a sentirsi parte di una comunità? Affinchè ci si possa unire a formare un gruppo, sempre più ampio, serve qualcosa che soddisfi la necessità alla quale un singolo, in autonomia, non può provvedere. Alla base della vita comunitaria deve esserci una condivisione: che essa sia di spazi, di valori, di fede. E anche energia. Quale motivo migliore può esserci dell’unione fra cittadini che hanno come obiettivo comune quello di sostenersi l’un l’altro e spendere meno in bolletta?

È il concetto alla base delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), una risposta innovativa e sostenibile alle sfide energetiche contemporanee. Nate dall’esigenza di promuovere l’autoconsumo collettivo e la transizione verso fonti energetiche rinnovabili, le CER permettono a cittadini, piccole e medie imprese, enti locali e associazioni di unirsi per produrre, condividere e consumare energia elettrica in modo collaborativo e decentralizzato.

Un argomento interessante e che richiede il parere di un esperto. Per questo noi di StrettoWeb ci siamo rivolti a Domotek Reggio Calabria, azienda di primo piano sul territorio reggino per quanto riguarda energia green e rinnovabili, per realizzare insieme una guida pratica che possa chiarire ai nostri lettori il funzionamento delle CER.

Cos’è una Comunità Energetica Rinnovabile?

Partiamo dalla base: la definizione di Comunità Energetica Rinnovabile. Una CER è un’associazione volontaria tra diversi soggetti che decidono di unire le proprie risorse per la produzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, come il fotovoltaico, l’eolico o la biomassa. Questa configurazione consente di ottimizzare l’uso dell’energia prodotta localmente, riducendo la dipendenza dalle fonti fossili e contribuendo alla decarbonizzazione del sistema energetico.

Le CER operano all’interno di un perimetro geografico ben definito, spesso limitato alla stessa cabina primaria di distribuzione, e utilizzano la rete elettrica nazionale per la condivisione virtuale dell’energia prodotta. Ciò significa che l’energia generata in un punto può essere consumata in un altro, facilitando l’autoconsumo collettivo anche a distanza.

Il Ruolo del Fotovoltaico nelle Comunità Energetiche

Il fotovoltaico è uno degli elementi centrali nelle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e gioca un ruolo fondamentale nel permettere a queste realtà di operare in modo autonomo ed efficiente. I sistemi fotovoltaici, infatti, sfruttano l’energia del sole per generare elettricità, un processo che avviene senza l’emissione di CO₂ e senza alcun consumo di risorse non rinnovabili. Questo li rende una delle soluzioni più ecologiche e sostenibili per soddisfare i bisogni energetici di una comunità.

La Tecnologia Fotovoltaica nelle CER

La tecnologia fotovoltaica si basa sull’uso di pannelli solari per convertire l’energia solare in energia elettrica. I pannelli sono costituiti da celle fotovoltaiche, che utilizzano il silicio come materiale principale per catturare l’energia solare. I sistemi fotovoltaici possono essere installati su tetti di edifici residenziali, commerciali e pubblici, ma anche su terreni non utilizzati, creando una fonte di energia che può essere condivisa all’interno di una comunità.

All’interno di una CER, i pannelli fotovoltaici installati in vari edifici o aree comuni permettono di generare energia che viene poi utilizzata in maniera collettiva. La possibilità di “condividere” l’energia attraverso la rete elettrica locale e di accumulare l’energia prodotta per utilizzarla successivamente, rende il fotovoltaico particolarmente adatto a questo tipo di organizzazioni. In tal modo, i benefici derivanti dalla produzione di energia rinnovabile sono distribuiti tra i membri della comunità, aumentando l’efficienza complessiva.

Le CER sono, inoltre, un elemento cruciale nella realizzazione degli obiettivi europei di sostenibilità e transizione energetica. Grazie agli incentivi pubblici previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e altre politiche di supporto, le CER possono beneficiare di finanziamenti per l’installazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e reti intelligenti. Questo supporto contribuisce a ridurre i costi iniziali di investimento e rende il modello delle CER accessibile a un numero maggiore di comunità, favorendo la diffusione delle energie rinnovabili a livello locale e nazionale.

Vantaggi del Fotovoltaico nelle Comunità Energetiche

I vantaggi del fotovoltaico in contesti collettivi come le CER sono molteplici, non solo dal punto di vista ambientale, ma anche economico e sociale.