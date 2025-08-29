Cimiteri Messina, nuovi interventi per sicurezza e decoro

StrettoWeb

Il Comune di Messina ha avviato nuovi interventi per migliorare sicurezza e decoro nei cimiteri cittadini. Al cimitero di Larderia è prevista l’installazione di dissuasori di sosta (archetti parapedonali) lungo il marciapiede antistante l’ingresso. L’intervento consentirà di valorizzare l’area esterna all’accesso, prevedendo anche la realizzazione di un’aiuola a beneficio estetico e ambientale. Al cimitero di Pace è programmata la collocazione di nuova segnaletica stradale verticale di tipo turistico e di territorio, con indicazioni di luoghi di pubblico interesse, lungo la strada comunale che collega la Strada Panoramica dello Stretto all’ingresso secondario del cimitero.

Gli interventi rientrano nel programma dell’Amministrazione comunale volto a migliorare la sicurezza e la valorizzazione degli spazi cimiteriali cittadini.