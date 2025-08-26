“C’era una volta a Reggio”: a Piazza Orange la presentazione del libro di Antonio Calabrò

L’evento, voluto da Onda Orange, renderà possibile una discussione aperta sulle tematiche cittadine grazie ai tanti spunti offerti dal testo di Calabrò

Reggio Calabria dall'alto
Martedì 26 agosto dalle 18.30, a piazza Orange, si terrà la presentazione del libro di Antonio Calabrò “C’era una volta a Reggio”. L’evento, voluto da Onda Orange, renderà possibile una discussione aperta sulle tematiche cittadine grazie ai tanti spunti offerti dal testo di Calabrò. Una piazza pensata come in antico, dove i cittadini si incontrano e si confrontano in uno spazio condiviso.

In fondo, il libro “C’era una volta a Reggio” pubblicato da Laruffa, fra le righe, parla anche di politica. Di quella che spesso ha fallito, lasciando alle spalle incompiute e promesse mancate. Ogni episodio diventa spunto per capire da dove ripartire. Nel racconto di Calabrò emerge la città più autentica: quella dei quartieri, delle famiglie, delle relazioni di vicinato. La socialità che un tempo dava ordine e senso alla comunità, la stessa che oggi rischia di essere travolta da una modernità importata frettolosamente, più imposta che vissuta.

Presentazione c'era una volta a Reggio

