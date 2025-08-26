“C’era una volta a Reggio”: a Piazza Orange la presentazione del libro di Antonio Calabrò

StrettoWeb

Martedì 26 agosto dalle 18.30, a piazza Orange, si terrà la presentazione del libro di Antonio Calabrò “C’era una volta a Reggio”. L’evento, voluto da Onda Orange, renderà possibile una discussione aperta sulle tematiche cittadine grazie ai tanti spunti offerti dal testo di Calabrò. Una piazza pensata come in antico, dove i cittadini si incontrano e si confrontano in uno spazio condiviso.

In fondo, il libro “C’era una volta a Reggio” pubblicato da Laruffa, fra le righe, parla anche di politica. Di quella che spesso ha fallito, lasciando alle spalle incompiute e promesse mancate. Ogni episodio diventa spunto per capire da dove ripartire. Nel racconto di Calabrò emerge la città più autentica: quella dei quartieri, delle famiglie, delle relazioni di vicinato. La socialità che un tempo dava ordine e senso alla comunità, la stessa che oggi rischia di essere travolta da una modernità importata frettolosamente, più imposta che vissuta.