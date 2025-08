Catona, il 5 agosto l’inaugurazione della struttura “Dopo di noi”

StrettoWeb

Martedì 5 agosto alle ore 10:00 si terrà nel quartiere Catona, in via Garibaldini, l’inaugurazione della struttura realizzata nell’ambito del progetto “Start: verso l’autonomia” che rientra nell’intervento “Dopo di noi” (Legge n. 112/2016, annualità 2016, 2017 e 2018) in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare. L’obiettivo del progetto è quello di creare un’esperienza di co-housing inclusiva che promuova l’unione, la condivisione e il sostegno reciproco tra partecipanti con vari livelli di abilità e di autonomia domestica.

Si punta così a favorire l’autonomia delle persone con disabilità consentendo loro di trascorrere del tempo fuori dall’ambiente quotidiano, a promuovere la coabitazione come esperienza di apprendimento, coinvolgendo i partecipanti in attività domestiche e organizzative, a favorire la connessione, l’integrazione e la condivisione reciproca tramite varie attività come escursioni, laboratori creativi e serate di intrattenimento.

I dettagli saranno forniti nel corso dell’inaugurazione cui parteciperanno il sindaco Giuseppe Falcomatà, l’assessora comunale al Welfare Lucia Nucera, il dirigente del settore Welfare Francesco Barreca, il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici Paolo Brunetti, il dirigente del settore Lavori pubblici Bruno Doldo e il dott. Piero Siclari, referente dell’Associazione “Piccola Opera Papa Giovanni onlus”, in qualità di ente capofila dell’ATS aggiudicataria dell’intervento co-progettato e gestito in convenzione con il Comune.