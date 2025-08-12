Casignana, il 14 agosto il concerto di Alexander Boldachev | INFO

StrettoWeb

Il Festival Danza e Musica della Locride, per la Direzione artistica di Domenico Pantano, torna in grande stile con un imperdibile appuntamento nella splendida location della Villa romana di Casignana, giovedì 14 agosto alle ore 21.30. L’edizione 2025 della prestigiosa rassegna ospiterà il virtuoso arpista e compositore Alexander Boldachev. Un artista esclusivo (classe 1990) della casa dell’arpa italiana Salvi Harps, iniziatore della Giornata Mondiale dell’Arpa, fondatore dello ZurichHarp Festival, co-fondatore della comunità “LYUD”.

Vincitore di numerosi concorsi internazionali, tra cui concorsi di composizione,“ProdigieBrilliant della Gran Bretagna”, “Aoyama Music Award” a Kyoto, “Pro Europa” in Austria. Presentato da Heinz Fischer per gli alti risultati nel campo della cultura; Fellow delle fondazioni internazionali Vontobel in Svizzera e BanquePopulaire in Francia, così come le fondazioni russe per lo sviluppo di giovani musicisti. Vincitore del premio televisivo del PrixWalo in Svizzera.

Suona l’arpa, il pianoforte e scrive musica dall’età di cinque anni. Si è esibito come solista in tutto il mondo. Conduce masterclass presso istituzioni educative come il RoyalConservatory di Toronto, la Juilliard School di New York, la Royal Academy di Londra, Ferenc Liszt Academy di Budapest.

Nel 2018, si è esibito con un’arpa elettronica alla cerimonia di apertura della Coppa del Mondo FIFA, condividendo il palco con Robbie Williams e Aida Garifullina. Si è esibito inoltre nelle sale più importanti del mondo come la Carnegie Hall a New York, la Hall of Gaveau a Parigi, il Musikverein a Vienna, la Grande Sala della Filarmonica di St. Petersburg, e altri, sia in concerti da solista che in collaborazione con molte orchestre europee e russe.

Ha partecipato ai festival Burning Man, Musical Olympus, New Names, Mozart+, Davos e Gstaad in Svizzera, Big Russian Ball a Roma, Bravo Award, SKIF SergeyKuroyokhin, Burberry e D&G show, The Moscow and St. Casa di musica di Pietroburgo.

Un’occasione unica, quella offerta dal Festival Danza e Musica della Locride, per ascoltare dal vivo un virtuoso ed eccellente musicista di fama mondiale.

“Siamo onorati di ospitare nella nostra rassegna un nome così importante – afferma il Direttore artistico Domenico Pantano -, questa occasione è frutto di un attento e lungo lavoro di promozione culturale che portiamo avanti da oltre quarant’anni“.

“Ci occupiamo di spettacoli, rassegne e teatri in tutt’Italia, – sottolinea il Direttore artistico del Festival – ma la nostra terra rimane il punto di partenza e di arrivo del nostro lavoro culturale“.

L’evento si avvale del patrocinio del Comune di Casignana ed è co-finanziato con Risorse PAC 2014-2020 – Az. 6.8.3 della Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura.