Capri Leone ospita Pietro Grasso per un incontro su legalità e giustizia

Mercoledì 27 agosto, alle ore 21:00 in Piazza Gepy Faranda, il Comune di Capri Leone accoglierà il Procuratore Pietro Grasso, già Presidente del Senato e oggi Presidente della Fondazione Scintille di Futuro. L’appuntamento sarà un’occasione di dialogo e approfondimento sui temi della legalità e della giustizia, elementi centrali per la vita civile e democratica. “Accogliere Pietro Grasso nella nostra comunità è per noi motivo di soddisfazione – sottolinea il Sindaco, on. Bernardette Grasso –. La sua esperienza offre spunti significativi per riflettere insieme sul valore della giustizia e della legalità, principi che devono guidare il nostro presente e il nostro futuro”.

L’iniziativa si inserisce nel programma delle attività culturali promosse dal Comune, con l’intento di coinvolgere i cittadini e favorire momenti di confronto su temi di interesse comune.