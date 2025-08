Cannitello, il 7 agosto l’incontro “L’estate ed il Sole: sempre amici della persona?”

StrettoWeb

Anche quest’anno l’Associazione di Volontariato SMAIL ODV (Solidarietà Medica Assistita Integrata Locale), attiva dal 2017 sul territorio villese, organizza un incontro aperto alla cittadinanza per riflettere insieme su una tematica estiva di grande rilevanza medico-sociale: “L’estate ed il Sole: sempre amici della persona?”. L’appuntamento è per giovedì 7 agosto 2025 alle ore 19.00 in Piazza Calandruccio, presso la Delegazione Municipale di Cannitello. L’iniziativa si svolge con il patrocinio della Città di Villa San Giovanni e rientra nel ciclo di incontri “salute d’aMARE” promossi dall’amministrazione.

Il sole, simbolo di benessere, energia e vitalità, è anche un agente naturale che interagisce profondamente con i nostri sistemi fisiologici: dall’apparato osteo-scheletrico al sistema immunitario, dal metabolismo alla pelle fino al sistema nervoso centrale. Tuttavia, l’estate e l’esposizione al sole nascondono anche dei rischi, spesso sottovalutati, che è importante conoscere per vivere la stagione calda in sicurezza e consapevolezza.

A guidare l’incontro e moderare gli interventi sarà il dott. Lino Caserta, epatologo e responsabile del Poliambulatorio ACE.

Interverranno inoltre specialisti di diverse discipline mediche:

Dott.ssa Rita Agnello, pediatra

Dott. Giuseppe De Girolamo, dermatologo

Dott. Antonio Foti, internista

Dott. Gianluca Melito, ortopedico

Il pubblico sarà parte attiva della serata: tutti i partecipanti potranno formulare domande, che verranno raccolte dai volontari presenti e condivise con i relatori per un confronto diretto, informale e partecipato. La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa per un momento di informazione e prevenzione, all’insegna del benessere e della salute collettiva.