Cannavò, tutto pronto per la “Maccheronata sotto le stelle”: le info della festa tra musica, gratitudine e riconoscimenti

Dopo mesi ricchi di impegno, eventi e iniziative comunitarie, la Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve di Prumo-Riparo e Cannavò invita tutti i cittadini a una serata speciale all’insegna della gratitudine, della musica e dell’incontro. Domani sabato 30 aprile 2025 alle ore 20:30, presso il Centro Ricreativo “CRIC” San Nicola a Cannavò, si terrà un evento – “maccheronata sotto le stelle” – che celebra il cammino condiviso della comunità e il contributo di tanti uomini e donne che, con generosità, arricchiscono la vita pastorale e sociale del nostro territorio.

La serata sarà animata dalla travolgente energia di Maria Ripepi, in arte “La Tigre”, cantante amatissima per il suo stile coinvolgente e la sua voce grintosa. Un concerto che unisce generazioni e accende lo spirito della festa! La serata rappresenta il culmine di un periodo intenso di attività: dalle giornate di volontariato e solidarietà, ai laboratori con i più giovani, dalle celebrazioni liturgiche condivise ai momenti di formazione, passando per la grande partecipazione al Palio Storico delle Contrade dello scorso luglio, simbolo dell’identità comunitaria. Nel corso dell’evento verranno consegnati attestati di ringraziamento a chi, con spirito di servizio e dedizione, ha contribuito attivamente alla vita comunitaria.

I premiati

Saranno premiati:

Tutti i figuranti del Palio Storico delle Contrade

Il Comando della Polizia Municipale di Reggio Calabria

Il Comando Stazione dei Carabinieri di Cannavò

L’Associazione di Protezione Civile “Le Aquile”

L’ODV Misericordia di Reggio Calabria

Il gruppo parrocchiale “Uniti si Può”

Un momento toccante sarà dedicato a chi, da anni, lavora nel silenzio per il bene della parrocchia e del territorio.

Saranno consegnati encomi a:

Antonino Dattola

Antonino Fortugno

Giuseppe Romeo

Annunziato Spinella

Vincenzo Celestino

Cristofaro Cuzzola

Un ringraziamento speciale sarà rivolto all’Arch. Angelo Frascati, titolare della ditta TermoCasa SRL, sponsor ufficiale e generoso sostenitore delle attività parrocchiali e della rinascita del territorio.

Le istituzioni presenti

A testimoniare l’importanza dell’iniziativa e la sinergia tra comunità e istituzioni, interverranno anche rappresentanti del Comune di Reggio Calabria:

Paolo Brunetti, Vice Sindaco

Carmelo Romeo, Assessore

Filippo Burrone, Assessore

Franco Barreca, Consigliere Comunale

Filippo Quartuccio, Consigliere Comunale e Metropolitano

La loro presenza rafforza il legame tra le istituzioni e il tessuto sociale che ogni giorno lavora per il bene comune.

Il pensiero di Don Gattuso

“Questa serata è il nostro modo semplice ma sincero di dire grazie. In una società che corre e dimentica, vogliamo fermarci un momento per riconoscere il valore di chi dona tempo, energie, professionalità o anche solo un sorriso. Ogni gesto di servizio è un seme di speranza. In questa festa c’è la nostra gratitudine, ma anche la nostra visione di Chiesa: una Chiesa viva, che riconosce il bene, lo celebra e lo condivide” ha affermato Don Gattuso.