Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche, il calabrese: “a Gubbio una vittoria di tutto rispetto”

StrettoWeb

Il 60⁰ Trofeo Luigi Fagioli ha visto al via i protagonisti del Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche. Nella validità del CIVSA si è presentato allo start anche il pilota di origini Calabresi ma residente in Toscana Antonio Maiolo, con lo stesso che alla fine della gara ha raccolto uno straordinario successo, frutto di una prestazione sensazionale a bordo della sua Fiat Giannini 650 NP. Il pilota della Squadra Piloti Senesi, nonostante le condizioni meteo incerte non ha avuto timore e sia sull’asciutto di gara 1 e sia sul bagnato in gara 2, ha ottenuto una straordinaria vittoria in classe TC700.

Risultato lodevole anche nel 2⁰ raggruppamento, con l’ottimo secondo posto nella prima salita domenicale e il terzo posto nella salita successiva. Poi nell’aggregata, si è confermato il terzo posto per lui e quindi è arrivato il meritato podio. Un weekend umbro perfetto per Maiolo, con la prestazione realizzata che indubbiamente darà una carica di fiducia in più in vista dei prossimi impegni. Questo risultato, permette a Maiolo di riprendere la vetta di campionato nel 2⁰ raggruppamento.

Le parole di Maiolo

Queste le sensazioni post gara di Maiolo: “C’è indubbiamente molta felicità per quello che ho fatto. È la mia prima vittoria a Gubbio dopo tre anni di partecipazioni ed era la mia prima volta sul bagnato dopo 15 anni di corse e devo dire che in condizioni wet mi sono comportato bene e questo mi rende molto fiero, anche perchè mi son fatto trovare pronto come dovevo. Quelli conquistati, sono punti fondamentali per il campionato e diciamo che riscattano in parte qualche problema avuto a Sarnano e che volevo archiviare”.