Camera di commercio Reggio Calabria: il nuovo CDA di “In.form.a.”

In data 15 luglio 2025 si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione nominato dalla Giunta Camerale per il periodo di mandato quinquennale 2025-2030. Si è preso atto del rinnovo della delega quale Presidente dell’Azienda Speciale “In.form.a.” conferita, in continuità dal Presidente della Camera di commercio dr. Antonino Tramontana, al consigliere camerale avv. Fabio Mammoliti. Sono stati nominati quali componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale “In.form.a.”, i consiglieri camerali dott.ri Giovanni Simone Misitano e, in continuità, Marco Aragona.

I neo eletti componenti del Consiglio di Amministrazione rappresentano i diversi settori economici del territorio e sono chiamati a svolgere un ruolo cruciale nella definizione delle strategie dell’ente secondo le linee guida definite dall’Ente Camerale finalizzati alla promozione di iniziative a sostegno dello sviluppo economico del territorio e delle imprese.

Ha dichiarato il Presidente Mammoliti: “sono sicuro che in questo nuovo mandato, saremo in grado tutti assieme di proseguire e rinnovare il percorso di crescita e di sviluppo intrapreso da INFORMA, continuando a sostenere le imprese nei processi di innovazione, digitalizzazione, sostenibilità e accompagnando i giovani che si affacciano al mondo del lavoro e favorendo la nascita di nuove imprese“.