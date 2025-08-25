“Calici sotto le Stelle 2025”: a Cirella di Diamante un successo da condividere

StrettoWeb

“La crescita costante delle presenze – dichiara Alessia Ricioppo, Presidente dell’Associazione Cerillae – conferma che stiamo percorrendo la strada giusta: questo risultato è il frutto di un lavoro duro ma estremamente gratificante, che valorizza il nostro territorio e rafforza il ruolo di Calici sotto le Stelle come appuntamento culturale e turistico di riferimento”. Si è conclusa infatti con straordinario successo la XVI edizione di Calici sotto le Stelle, l’evento che ha animato Cirella di Diamante con sei serate di cultura, enogastronomia e spettacolo sotto il cielo estivo, articolate in due momenti: dal 24 al 26 luglio e dal 21 al 23 agosto. La manifestazione, promossa e organizzata dall’Associazione Culturale Cerillae, ha registrato una partecipazione in costante crescita, confermandosi appuntamento di riferimento per la valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze.

L’Associazione rivolge un sentito ringraziamento al pubblico, numerosissimo, che ha preso parte con entusiasmo e spirito di condivisione; alle cantine e ai produttori, che hanno portato i loro vini e raccontato le storie del territorio; agli ospiti speciali, tra cui Federico Quaranta, l’On. Gianluca Gallo, l’On. Andrea Gentile e la dott.ssa Fulvia Caligiuri, la cui presenza ha dato ulteriore valore all’iniziativa. Un grazie particolare va alle istituzioni che hanno sostenuto l’evento – tra cui il Comune di Diamante, l’Arsac, il Gal Riviera dei Cedri, Legambiente e il Peperoncino Jazz Festival – e ai volontari e allo staff organizzativo, che con dedizione hanno lavorato instancabilmente per garantirne la riuscita.

Un pensiero speciale è rivolto agli sponsor: Conad di Diamante e Arcana Costruzioni per il sostegno alle spese pubblicitarie, e l’agenzia di viaggi Puerto Svago ed Élite Gioielli per il contributo alla lotteria di Calici 2025. Un ringraziamento sincero va inoltre ai Carabinieri, alla Polizia Municipale, al servizio di sicurezza Security Service e a chi ha fornito assistenza sanitaria, che hanno assicurato lo svolgimento sereno e sicuro della manifestazione. Un grazie va infine a TeleDiamante e a tutta la stampa per la preziosa copertura mediatica. L’Associazione conclude con un messaggio che racchiude il senso profondo dell’iniziativa: “Un grazie di cuore, soprattutto ai tanti che hanno scelto di esserci e di vivere insieme a noi la magia di Calici sotto le Stelle”.