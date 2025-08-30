Calcio, tre nuovi arrivi per la Virtus Messina: ecco Raimoni, Passari e Galletta

StrettoWeb

Si apre il calciomercato per la Virtus Messina, che nel pomeriggio di ieri ha ufficializzato i primi tre volti nuovi in vista della stagione sportiva 2025/2026: si tratta del portiere Manuel Raimondi, del terzino Davide Passari e dell’esterno offensivo Davide Galletta. Un tris di colpi decisamente importanti, quello messo a segno dalla società della famiglia Metallo, che va ad arricchire sia sul piano quantitativo che qualitativo un roster profondamente rinnovato. Un mix ben calibrato di esperienza, freschezza e duttilità, perfettamente in linea con le forti ambizioni che i vertici societari nutrono per l’annata ormai alle porte.

Manuel Raimondi

Portiere classe 2004, dotato di una struttura fisica imponente, Manuel Raimondi fa dell’esplosività e della reattività i suoi principali punti di forza: qualità che lo rendono un profilo particolarmente interessante in ottica futura. Cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Real Ritiro, Catania e Camaro, ha poi militato stabilmente nelle formazioni Primavera di ACR Messina e Vibonese. Nella stagione 2022/2023 è arrivato il trasferimento alla corte del Breno, compagine bresciana impegnata nel Girone B di Serie D, con cui ha collezionato complessivamente cinque presenze. Lo scorso anno ha difeso, con frequenza e successo, i pali del Riviera Nord, rinomata società peloritana, con la quale ha conquistato il primo posto nel Girone D di Prima Categoria, ottenendo così la promozione nel campionato di Promozione. Con il suo tesseramento, la Virtus Messina si assicura un estremo difensore di assoluto valore per la categoria, destinato a rappresentare un importante valore aggiunto in vista della prossima stagione.

“Sono molto contento di iniziare questa nuova avventura con la maglia della Virtus Messina. Ho deciso di accettare la proposta del direttore generale Marco Metallo, colpito dalla grande ambizione mostrata dalla società in vista del prossimo campionato. Colgo l’occasione per ringraziare il mister Roberto Caruso e il direttore Paolo Mercurio, due figure fondamentali nel mio percorso della scorsa stagione”.

Davide Passari

Terzino di spinta, Davide Passari abbraccia il progetto della società giallorossa, portando con sé un importante bagaglio di esperienze costruito in prestigiosi settori giovanili del territorio peloritano. Ex Juniores della Messana (con cui ha altresì ottenuto svariate convocazioni in Prima squadra nella stagione 2023/2024), Passari ha vestito – nella stagione 2024/2025 – la maglia della Nuova Peloro, formazione partecipante al campionato di Prima Categoria.

“Ho trovato un ottimo spogliatoio, composto principalmente da ragazzi nuovi, al primo anno con la Virtus, tranne alcuni elementi che hanno giocato qui nelle stagioni passate. Il nostro è un gruppo molto unito: è come se ci conoscessimo da tanto tempo, nonostante siamo solo alla seconda settimana di preparazione. Anche il mister mi ha fatto un’ottima impressione: vuole giocare sempre la palla ed è una cosa davvero positiva. Anche la società si è mostrata molto disponibile: in queste categorie non è per niente scontato avere questo tipo di organizzazione e di prontezza”.

Davide Galletta

Esterno d’attacco, Davide Galletta torna in campo dopo un lungo periodo di stop. In passato ha vestito la maglia del Camaro, club con il quale ha compiuto un’importante trafila nel settore giovanile (dai Giovanissimi agli Allievi). Ultima esperienza alla corte della Messana, dove è stato uno dei tasselli della formazione Juniores.

“Sono contento di riprendere a giocare. Dopo un lungo stop ho voglia di mettermi in mostra e dimostrare chi sono. Il gruppo che si sta formando mi dà energie positive: aiuta il fatto che ci conoscessimo già da prima, chi più o chi meno, chi da compagno e chi da avversario. C’è voglia di far bene e di costruire qualcosa di importante”.