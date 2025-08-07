Calcio, Gioiosa Jonica: dalla Serie D arriva Antonio Pelle

StrettoWeb

Il giocatore Antonio Pelle, classe 2000, sposa il progetto della squadra del Gioiosa Jonica, “una squadra che quest’anno ha deciso di puntare in alto e per farlo è riuscita ad assicurarsi le prestazioni di uno dei più forti giocatori calabresi. Tecnica, grinta e grande capacità di fare squadra con i compagni, un ragazzo che gioca sempre con il cuore e per la squadra. Dopo la sua strepitosa carriera in serie D con il San Luca e il Locri, Antonio Pelle ha deciso di vestire ancora una volta una maglia di un paese della Calabria, in seguito alle tantissime proposte arrivate da tante squadre di categorie superiori” si legge in una nota.

“Proprio cosi Antonio Pelle è un giocatore che merita palcoscenici di gran lunga maggiore, ricordiamo i gol in campionato alla Reggina e in amichevole al Catanzaro, per non parlare dei tantissimi assist e giocate da fantasista qual è. Una persona che ha tantissimi fans che ammirano la sua tenacia e determinazione. Si è fatto conoscere da tante squadre che si è trovato ad affrontare nella sua lunga carriera, diventando anche un grande esempio di forza e umiltà”.