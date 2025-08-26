Calcio a 5, Scuola Calcio Futura: si parte il 2 settembre con tante novità | INFO

StrettoWeb

La Polisportiva Futura in versione prima squadra si è radunata in vista della nuova annata agonistica in A2 Elite. Il 2 settembre 2025 alle ore 16:30 (fino alle ore 18), invece, è tempo di “start” per la Scuola Calcio Futura. Dopo un’annata di crescita, in numeri e qualità, con importantissimi risultati ottenuti dentro e fuori dal campo è ora di scendere in campo. La “mission” predefinita ed ambiziosa: creare la “Futura del Futuro” e permettere ai giovani locali e non solo di vivere favole sportive come quelle che, svariati giovani della prima squadra, stanno già vivendo, raggiungendo, ad esempio, il massimo trofeo regionale Under 19 per il secondo anno di fila.

Il riepilogo delle varie categorie

Dalle convocazioni in Nazionale, a quelle nelle rappresentative, dai voli in prima squadra, fino ai gol, davanti al pubblico amico del Palattinà. Le iscrizioni sono aperte ai nati dal 2013 al 2020. Dalla categoria “Piccoli Amici”, dai Primi Calci, ai Pulcini ed esordienti. Ecco il riepilogo delle varie categorie: nati nel 2013/2014/2015 ore 15:00; nati nel 2016/2017 ore 16:30; nati nel 2018/2019/2020 ore 17:30 al Palattinà.

Basilare, proficuo e meraviglioso il lavoro svolto dai nostri tecnici, gladiatori della prima squadra, Jean Carlos Cividini, Antonio Pannuti ed Eriel Pizetta senza dimenticare la new entry Vitor Borges “Vitinho”. I tecnici Futura sono regolarmente abilitati presso la Figc. Jean Cividini ha ottenuto inoltre la qualifica di Preparatore di Portieri abilitato dalla Figc stessa. Verranno svolti tutti i tornei di categoria e verranno svolti allenamenti personalizzati di tecnica individuale. Gli allenamenti della Scuola di Calcio Futura si terranno come Sempre presso l’impianto “indoor”(al coperto) del Palattinà di Lazzaro.