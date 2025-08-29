Calcio a 5, la Rhegion si prepara: attesa per la presentazione e per il ricco programma di amichevoli

StrettoWeb

La nuova stagione è ormai alle porte e la Rhegion è in fase di preparazione in vista della sua seconda partecipazione al massimo campionato regionale di Futsal, i cui impegni ufficiali inizieranno tra circa un mese con la Coppa Italia. La squadra reggina durante l’estate ha cambiato pelle sia negli asset dirigenziali che in quelli tecnici, alzando di molto il livello e venendo indicata dagli addetti ai lavori come una delle possibili protagoniste del campionato.

La presentazione ufficiale

Il percorso di avvicinamento alle prime uscite ufficiali è ricco di eventi da non perdere, a partire da Venerdì 5 Settembre alle ore 22.00, quando è prevista la presentazione ufficiale degli atleti amaranto, che si svolgerà nel meraviglioso scenario dell’Arena dello Stretto, nell’ambito della manifestazione Mediterranean Wellness. Evento assolutamente da non perdere che sarà seguito dallo spettacolo di Gennaro Calabrese che allieterà i sostenitori della Rhegion con battute e imitazioni per le quali è conosciuto in tutta Italia.

Il programma delle amichevoli

Prestigiosi anche i test match amichevoli programmati nelle prossime settimane. Si parte Sabato 6 Settembre alle ore 16:00 presso il Boccioni al Viale Messina quando la compagine amaranto sfiderà la Gallinese, neopromossa in serie B. A seguire, Mercoledì 10 Settembre alle ore 20.00 la Rhegion esordirà nella sua nuova casa, ovvero il Pala-Botteghelle, in un bellissimo derby dello Stretto contro il Messina Futsal, compagine di Serie A2. E si chiude con il botto, Martedì 23 alle ore 19.00, incontrando la compagine di Serie A2 Elite del Soverato Futsal nel nuovo palazzetto della bella cittadina Jonica.

La Rhegion si conferma dunque una realtà giovane e ambiziosa che sta profondendo il massimo impegno per sviluppare e far crescere sempre più un progetto che ha finalità sia sportive che sociali e che intende utilizzare lo strumento dello Sport per veicolare valori importanti trasmettendo un’immagine vincente della nostra città, con l’obiettivo di tentare di ricostruire passo dopo passo i fasti di un tempo in cui Reggio primeggiava ai massimi livelli del futsal nazionale. Una realtà positiva che merita dunque il sostegno della città e l’invito non può essere che quello di seguirla e sostenerla unendosi alle già tantissime persone che negli anni passati hanno vibrato vivendo le bellissime emozioni che la Rhegion ha saputo trasmettere riuscendo a raggiungere in pochi anni il massimo campionato regionale. E quale migliore occasione di iniziare a seguirla se non quella dei tantissimi eventi prestigiosi del pre-campionato? La stagione sta per iniziare e le emozioni saranno certamente numerose e intense, come ormai ci hanno abituato i guerrieri amaranto di Rhegion.