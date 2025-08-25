Calcio a 5, inizia ufficialmente il raduno della Futura: i convocati

Inizia il raduno di calcio a 5 della Futura: la lista ufficiale dei convocati

“Dopo qualche giorno di pre-raduno, carichi come non mai, finalmente ci siamo. Da oggi si fa sul serio. Il gruppo si stringe, i primi fondamentali prendono forma e l’obiettivo è già chiaro, con estrema voglia di fare bene: un’annata da protagonisti nel prossimo campionato di Serie A2 Elite! Saremo lì, a lottare ogni minuto, ogni palla, ad ogni contrasto, portando in alto con orgoglio i colori di Motta San Giovanni e Lazzaro, confermandosi come la maggiore realtà di Calcio a 5 dell’intera Città Metropolitana di Reggio Calabria”. Comincia così la nota con cui la Futura comunica l’inizio del raduno pre campionato.

I convocati

“L’avventura ha inizio oggi. Ecco i convocati per il primo giorno di raduno ufficiale agli ordini dei mister Tonino Martino ed Humberto Honorio, del Direttore Tecnico Angelo Saccà e del collaboratore tecnico Alessandro D’Arrigo:

  • 3 Melito M
  • 4 Pannuti A.
  • 5 Scopelliti
  • 6 Arcudi
  • 7 Squillaci A.
  • 8 Pizetta
  • 9 Honorio
  • 10 Cividini
  • 11 Torino
  • 12 Parisi
  • 13 Squillaci G
  • 20 Vitinho
  • 21 Ficara
  • 23 Mendes
  • 27 Ramondino
  • 54 Falcone
  • 77 Giardiniere
  • 99 Minnella”.

