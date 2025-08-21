Calcio a 5, Christian Melito confermato nella prima squadra della Futura

StrettoWeb

La Futura comunica ufficialmente la “conferma di Christian Melito nel roster della prima squadra che disputerà il campionato di Serie A2 Elite nella stagione 2025/2026 sotto la guida dei tecnici Martino ed Honorio.. Il giovane calcettista, rappresentando un orgoglio per il club, ha già avuto modo di integrarsi con il gruppo durante la scorsa stagione, alternando impegni con l’Under 19, ad allenamenti e convocazioni e presenze con la prima squadra”.

“Christian Melito, calcettista versatile rientrato dalla Roma 1927 l’anno scorso (ringraziamo Il Presidente Andrea Verde), ha dimostrato ottime qualità tecniche ed un ottimo senso del gol. Accanto al giovanissimo Lorenzo Honorio ed il portiere Ramondino, Melito ha rappresentato il club nelle selezioni giovanili azzurre. E se il figlio d’arte, Honorio appunto, ha impressionato al Torneo delle Regioni e nella Nazionale della sua categoria, il duo Ramondino e Melito si è distinto giocando e vincendo la Future Cup di Cesena nel giugno scorso, contribuendo in maniera impattante al cammino della selezione Sud. La Futura prosegue così la sua tradizione di valorizzazione dei giovani talenti, confermando la fiducia in un giovane di prospettiva pronto a farsi valere anche nel secondo campionato d’Italia”.