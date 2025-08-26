Calcio a 5, al via la stagione della Polisportiva Futura: tutti presenti al Palattinà

StrettoWeb

Dopo l’inizio del preraduno del 22 agosto, i gialloblu di Martino e Honorio si sono ritrovati alla presenza di tutta la Dirigenza e del Presidente Nino Mallamaci. La rosa è al completo e lavora sotto la guida dello staff. Un avvio di stagione che promette emozioni forti e che metterà subito alla prova il valore e l’ambizione della compagine giallo-blu. E’ arrivato anche il giovane Pedro Mendes, ultimo ingaggio arrivato dalla blasonata L84. Folto il gruppo di dirigenti della società presenti che hanno accolto sia i lavori sul gruppo giovanile, allenato dalla new entry D’Arrigo che i lavori della prima squadra. Il precampionato? Si comincia mercoledì 6 settembre in casa, contro l’Aurora Gallico nel primo allenamento rinforzato. A seguire, mercoledì 10 settembre, la trasferta in terra etnea per una prova ancor più agguerrita contro i bi-campioni d’Italia della Meta Catania al PalaCatania.

Tuttavia, il primo impegno riguarda la Coppa della Divisione, quest’anno rinnovata nella formula. Come da regolamento, i gialloblu saranno impegnati in un mini triangolare: si parte sabato13 settembre sul campo della Gallinese, una delle neopromosse in Serie B, per poi spostarsi al sabato 20 settembre contro il Polistena. A fare da cornice agli impegni di Coppa, un’altra amichevole in casa: mercoledì 17 settembre il Palattinà ospiterà la sfida contro il Duelle Cetraro. A chiudere questa intensa tornata, un ulteriore prestigioso test: lunedì 22 settembre la Futura sarà in Irpinia per disputare la Coppa Sandro Abate contro una formazione campana della massima serie.

A fine settembre inizia il campionato

Dopo questo rodaggio intenso, scatterà finalmente il momento più atteso: il via al campionato di A2 Elite. L’esordio ufficiale della Futura, alla sua terza stagione consecutiva in categoria, è fissato per venerdì 26 settembre, con il fischio d’inizio alle ore 19:30. E per l’occasione, la squadra potrà contare sul fattore campo: l’incontro contro il Canicattì, infatti, si disputerà al Palattinà. Ecco il riepilogo del roster: Minnella, Giardiniere, Falcone, Ramondino, Mendes, Ficara, Vitinho, Squillaci G, Parisi, Torino, Cividini, Honorio, Pizetta, Arcudi, Scopelliti, Pannuti A., Melito M., Squillaci A.