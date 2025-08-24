Calcio a 5, al via la stagione della Futura: confermato il giovane Vitinho

StrettoWeb

“La Polisportiva Futura è pronta a dare il via alla nuova stagione. Dopo il pre-raduno del 22 agosto, la squadra gialloblu, guidata dagli allenatori Martino e Honorio, è già al lavoro con grande intensità in vista dei primi impegni ufficiali e degli incontri amichevoli. In questo clima di fervente preparazione, la società ha il piacere di annunciare la conferma del giovane talento Vitor Vitches Borges Carlos, per tutti Vitinho. Giocatore di grande volontà e assoluta prospettiva, Vitinho ha già dimostrato il suo valore la scorsa stagione. Il suo esordio in Serie A2 Elite è stato contrassegnato da grinta e coraggio, qualità che lo hanno reso un perno fondamentale anche del percorso vincente intrapreso dalla formazione Under 19″. E’ quanto si legge in una nota del club reggino.

“Quella di Vitinho non è una semplice conferma, ma il frutto tangibile di un progetto calcettistico che parte da lontano. Il “Progetto Brasile”, a marchio Futura, continua a inorgoglire tutti giorno dopo giorno grazie all’instancabile lavoro di Marcio Toni, gloria del Futsal italiano ed ex giocatore di Reggio Calcio a 5 e della stessa Polisportiva Futura. Grazie a lui, una sinergia tra continenti, nel segno del Futsal e dei giovani, si è consolidata e sta procedendo con enorme successo e crescenti consensi. La Polisportiva Futura guarda dunque al futuro con rinnovato entusiasmo, puntando sui suoi giovani talenti e su un gruppo affiatato, pronto a lasciare il segno nella prossima stagione”.