Caccia in Calabria: il nuovo calendario venatorio penalizza le zone di protezione speciale

“In Calabria la caccia subisce un’ulteriore penalizzazione, soprattutto per ciò che riguarda le Zone di Protezione Speciale (ZPS). Fino allo scorso anno, nelle aree della Costa Viola, del Vallone Sant’Elia, l’apertura della stagione venatoria era prevista per il 1° ottobre, quest’anno, invece, è stata posticipata al 1° novembre”. Lo afferma in una nota Roberto Zerotti-Cacciatore di Reggio Calabria.

“Questa decisione comporta un enorme danno all’attività venatoria, che vede ridursi drasticamente i giorni di caccia in queste aree, alle attività economiche e sociali che gravitano attorno al mondo della caccia, che in molte zone interne rappresenta un indotto importante, ai cacciatori che le frequentavano da anni, e soprattutto a quelli residenti all’interno delle ZPS. Già da tempo, anche grazie alla redazione di StrettoWeb, avevo segnalato il rischio legato a parchi, ZPS, calendario venatorio e piano faunistico regionale”.

“Avevo cercato di spronare le associazioni venatorie e i cacciatori a mobilitarsi per protestare e prevenire questo tipo di decisioni. Purtroppo, i miei appelli sono rimasti inascoltati e soltanto oggi, chi ci rappresenta e ha la forza organizzativa, si accorge che serve protestare, ma lo si fa a danno ormai compiuto. Personalmente, arrivato a questo punto non mi sento difeso e rappresentato da chi dovrebbe farlo in maniera consona ovvero in tempi rapidi e con incisività”.

“La caccia in Calabria è sempre più limitata, spesso senza un confronto vero con chi la pratica e ogni nuova stagione toglie un pezzo della nostra libertà venatoria. Oggi, a differenza delle altre volte che ho sollecitato soprattutto le associazioni venatorie e i cacciatori senza sortire i risultati sperati, vorrei lanciare un appello a quelle forze politiche calabresi di venire incontro alle esigenze della caccia, dei cacciatori e di tutte le attività economiche e sociali che ruotano attorno al mondo venatorio. La caccia non è solo un hobby, è tradizione, cultura, presidio del territorio e sostegno a tante piccole economie locali”.