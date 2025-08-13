Buona Vigilia di Ferragosto 2025: IMMAGINI, VIDEO, FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp

L’Estate 2025 procede tra vacanze, mare, montagna con temperature tipicamente estive. Siamo a poche ore da un giro di boa fondamentale per la stagione estiva, ossia Ferragosto, considerato il momento clou dell’estate dove le famiglie si riuniscono per mangiare insieme e stare qualche ora in pieno relax. Ecco le immagini (nella gallery a corredo), video e frasi (in basso) da inviare su Facebook e Whatsapp per gli auguri di una buona Vigilia di Ferragosto.
Ecco le FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp:
- Che farai a Ferragosto? Buona vigilia!
- “Cosa fai a Ferragosto?” è la versione estiva del “Cosa fai a capodanno?”. Auguri!
- L’estate si spara le ultime cartucce con Ferragosto, malinconica come una bella donna che sfiorisce. L’anno prosegue, abbandonando le spiagge… Buona vigilia di Ferragosto.
- E domani 50 sfumature di griglia!
- Ferragosto è quella festa che, insieme a Natale e Pasqua, è stata istituita per rovinare un anno di dieta. Buona pre-abbuffata!
- Il Santo Patrono del Ferragosto? La parmigiana di melanzane… Celebriamo come si deve!
- Ti faccio gli auguri di Ferragosto adesso, prima di mettermi a tavola, perché con molta probabilità domani saremo tutti in coma da cibo!
- Ferragosto è quella festa che, insieme a Natale e Pasqua, è stata istituita per rovinare un anno di dieta. Buon Ferragosto!
- Buone ferie a tutti! Che il riposo aiuti a recuperare le energie spese in questo anno di lavoro!
- Un bella giornata di sole, una grigliata con gli amici in compagnia: ecco la ricetta per un Ferragosto ricco d’allegria. Auguri a tutti voi
- Prova costume fallita: non pensiamoci, godiamoci il Ferragosto e da domani tutti a dieta!
- A chi sta vivendo l’emozione di una vacanza e a chi si gode una giornata di riposo in città: a tutti uno splendido Ferragosto!
- Un caro saluto e auguri di buon Ferragosto, con la speranza che le ferie durino il più a lungo possibile.
- Buon Ferragosto amore, non servono grandi cose per essere felici, basta guardare le stelle.
- Buon Ferragosto, che sia un giorno di serenità e leggerezza.
- Ferragosto in compagnia, vedrai che ti passa la malinconia.
- La vita è come una grigliata. C’è sempre qualcuno che suda tutto il giorno perché altri stiano seduti e mangino. Buon Ferragosto!
- Buon Ferragosto, che sia pieno di sole, risate e magia.
- Auguri per un Ferragosto pieno di sogni e di stelle cadenti.
- Buone vacanze colleghi di lavoro! Ci rivediamo a settembre, possibilmente tutti più rilassati e, perché no, più abbronzati!
- Che i colori dei cielo e la magia delle vacanze vi portino felicità e tante ore liete. Auguri di Buon Ferragosto!
- La cosa che preferisco del mio lavoro sono le ferie. Buon Ferragosto a tutti!
- Questa estate, visto che hai lasciato il fisico a casa, punta sulla simpatia! Buone vacanze!
- Che sia un Ferragosto straordinario, colmo di piccole grandi cose, quelle che fanno bene al cuore come un sincero sorriso di un amico, la carezza di una persona cara e la dolce compagnia di chi ti vuole bene. Non servono grandi cose per fare grande un giorno, buon ferragosto.
- Dopo esserci gonfiati i salvagenti tutto l’anno a lavoro, è ora di gettarli a mare per godersi le meritate ferie!
- E’ iniziato finalmente il periodo: “Non posso, fa troppo caldo!”
- Illuminati dalla luce dei falò sulla spiaggia e dalla luna che si specchia nel mare, l’unica cosa che mi resta da fare è lasciarti un pensiero speciale. Il mio affetto so che è ben corrisposto, per questo ti auguro un buon Ferragosto.
