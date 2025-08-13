Buona Vigilia di Ferragosto 2025: IMMAGINI, VIDEO, FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp

StrettoWeb

L’Estate 2025 procede tra vacanze, mare, montagna con temperature tipicamente estive. Siamo a poche ore da un giro di boa fondamentale per la stagione estiva, ossia Ferragosto, considerato il momento clou dell’estate dove le famiglie si riuniscono per mangiare insieme e stare qualche ora in pieno relax. Ecco le immagini (nella gallery a corredo), video e frasi (in basso) da inviare su Facebook e Whatsapp per gli auguri di una buona Vigilia di Ferragosto.

Ecco le FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp:

Che farai a Ferragosto? Buona vigilia!

“Cosa fai a Ferragosto?” è la versione estiva del “Cosa fai a capodanno?”. Auguri!

L’estate si spara le ultime cartucce con Ferragosto, malinconica come una bella donna che sfiorisce. L’anno prosegue, abbandonando le spiagge… Buona vigilia di Ferragosto.

E domani 50 sfumature di griglia!

Ferragosto è quella festa che, insieme a Natale e Pasqua, è stata istituita per rovinare un anno di dieta. Buona pre-abbuffata!

Il Santo Patrono del Ferragosto? La parmigiana di melanzane… Celebriamo come si deve!

Ti faccio gli auguri di Ferragosto adesso, prima di mettermi a tavola, perché con molta probabilità domani saremo tutti in coma da cibo!

Ferragosto è quella festa che, insieme a Natale e Pasqua, è stata istituita per rovinare un anno di dieta. Buon Ferragosto!

Buone ferie a tutti! Che il riposo aiuti a recuperare le energie spese in questo anno di lavoro!

Un bella giornata di sole, una grigliata con gli amici in compagnia: ecco la ricetta per un Ferragosto ricco d’allegria. Auguri a tutti voi

Prova costume fallita: non pensiamoci, godiamoci il Ferragosto e da domani tutti a dieta!

A chi sta vivendo l’emozione di una vacanza e a chi si gode una giornata di riposo in città: a tutti uno splendido Ferragosto!

Un caro saluto e auguri di buon Ferragosto, con la speranza che le ferie durino il più a lungo possibile.

Buon Ferragosto amore, non servono grandi cose per essere felici, basta guardare le stelle.

Buon Ferragosto, che sia un giorno di serenità e leggerezza.

Ferragosto in compagnia, vedrai che ti passa la malinconia.

La vita è come una grigliata. C’è sempre qualcuno che suda tutto il giorno perché altri stiano seduti e mangino. Buon Ferragosto!

Buon Ferragosto, che sia pieno di sole, risate e magia.

Auguri per un Ferragosto pieno di sogni e di stelle cadenti.

Buone vacanze colleghi di lavoro! Ci rivediamo a settembre, possibilmente tutti più rilassati e, perché no, più abbronzati!

Che i colori dei cielo e la magia delle vacanze vi portino felicità e tante ore liete. Auguri di Buon Ferragosto!

La cosa che preferisco del mio lavoro sono le ferie. Buon Ferragosto a tutti!

Questa estate, visto che hai lasciato il fisico a casa, punta sulla simpatia! Buone vacanze!

Che sia un Ferragosto straordinario, colmo di piccole grandi cose, quelle che fanno bene al cuore come un sincero sorriso di un amico, la carezza di una persona cara e la dolce compagnia di chi ti vuole bene. Non servono grandi cose per fare grande un giorno, buon ferragosto.

Dopo esserci gonfiati i salvagenti tutto l’anno a lavoro, è ora di gettarli a mare per godersi le meritate ferie!

E’ iniziato finalmente il periodo: “Non posso, fa troppo caldo!”

Illuminati dalla luce dei falò sulla spiaggia e dalla luna che si specchia nel mare, l’unica cosa che mi resta da fare è lasciarti un pensiero speciale. Il mio affetto so che è ben corrisposto, per questo ti auguro un buon Ferragosto.