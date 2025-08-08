Bronte, chiudono per ferie alcuni uffici comunali: tutte le INFO

StrettoWeb

Anche quest’anno il Comune di Bronte chiude per ferie. Il sindaco, Pino Firrarello, infatti, come ormai consolidata consuetudine, ha riproposto la chiusura degli uffici nel mese di agosto. L’ordinanza prevede la chiusura degli uffici da lunedì 11 al 22 agosto, ovvero le 2 settimane a cavallo di Ferragosto, quando i flussi di utenza sono particolarmente ridotti. Come ogni anno però, il funzionamento dei servizi pubblici essenziali è stato assicurato, ed alcuni uffici rimarranno a disposizione del pubblico.

Anche se con personale ridotto, infatti, continueranno a funzionare i servizi di: Stato Civile – Anagrafe – Carta d’identità, Servizi Socio Assistenziali, Servizi alla Rete Stradale e Fognaria, Polizia Municipale, Servizi Turistici – Culturali e Castello Nelson, Protezione Civile, Servizi di Nettezza Urbana, Servizio Acquedotto, Servizio Protocollo e Pubblicazioni on line, Servizio Urbanistica – Riordino edilizio, Servizio Verde Pubblico, Servizio Affissioni, Servizi Cimiteriali e Servizi Finanziari.

Le parole del sindaco

“Lo scopo principale della chiusura – spiega il sindaco Firrarello – è quello di risparmiare e di garantire una maggiore presenza degli impiegati nei periodi di regolare flusso dei cittadini. Tutti sanno, infatti, – conclude – che nelle settimane di agosto i flussi di utenza sono particolarmente ridotti”. Il provvedimento, infatti, prende spunto dall’originaria versione del decreto legge sulla “spendig review” sul contenimento dei costi dell’amministrazione pubblica