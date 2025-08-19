Bova, a fine agosto la consegna dei premi “Chòra tu Vùa”

StrettoWeb

Anche per quest’anno, l’amministrazione comunale di Bova, cittadina in provincia di Reggio Calabria, ha inteso rinnovare il consueto appuntamento con la consegna dei premi “Chòra tu Vùa – Cultura e territorio”. “La cerimonia di quest’anno si terrà a Bova il prossimo 30 di agosto 2025 alle ore 21:00″, è quanto comunica il vicesindaco, dott. Gianfranco Marino.