Un cittadino di Bocale scrive a Falcomatà: “spazzatura non ritirata da 2 settimane, grave problema sanitario”

StrettoWeb

Quello relativo alla spazzatura e ai disagi riguardanti la mancata raccolta è un problema abbastanza diffuso a Reggio Calabria e, a quanto sembra, anche in provincia. Un cittadino di Bocale ha inviato a StrettoWeb una lettera che ha rivolto al sindaco Falcomatà e all’assessore all’igiene urbana Filippo Burrone e per denunciare la mancata raccolta della spazzatura che da settimane rende la situazione della zona invivibile dal punto di vista igienico-sanitario.

La lettera del cittadino

“Egregio Sig. Sindaco,

Le scrivo in qualità di residente di Via San Cosimo 4, a Bocale, per segnalare un grave e persistente problema riguardante la mancata o l’irregolare raccolta dei rifiuti nella nostra zona.

Da circa due settimane, i rifiuti non vengono ritirati con la frequenza stabilita, causando un accumulo sempre più preoccupante di sacchi e materiali lungo la strada.

Questa situazione sta creando non solo un forte disagio estetico e un odore sgradevole, ma rappresenta anche un grave problema igienico sanitario e un potenziale rischio per la salute pubblica, attirando insetti e animali e favorendo la diffusione di sporcizia.

Mi auguro che la Sua Amministrazione possa intervenire con la massima urgenza per ripristinare un servizio di raccolta rifiuti efficiente e regolare in Via San Cosimo 4. Sono convinto che la tempestiva risoluzione di questo problema sia fondamentale per garantire il decoro e la vivibilità della nostra comunità.

Ringraziandola per la Sua attenzione e per il Suo pronto intervento, resto a disposizione per qualsiasi chiarimento o ulteriore informazione.

Distinti saluti.

Pasquale Imbalzano“.